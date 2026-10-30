Gündüz vakti Kadınana Caddesi'nde sopalı ve demir çubuklu saldırı

Olayın gelişimi:

Afyonkarahisar kent merkezinde, en işlek caddelerden biri olan Kadınana Caddesi üzerinde güpegündüz yaşanan olayda henüz kimlikleri belirlenemeyen dört kişi bir şahsa sopa ve demir çubuklarla saldırdı. Grup, aldıkları darbelerle yere düşen kişiyi tekmeleyerek ve sopalarla darbetti. Olayın yaklaşık 10 dakika sürdüğü, ardından çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansın çağrıldığı öğrenildi.

Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan mağdur, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından şüpheliler bölgeden kaçtı; durumu ağır olan yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Saldırının etkileri ve soruşturma:

Gündüz vakti kent merkezinde gerçekleşen saldırı, çevredeki esnaf ve vatandaşlar arasında büyük korku ve paniğe yol açtı. Olayın ardından polis ekipleri, kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı ve bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve faillerin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Görgü tanıkları ve çevre güvenliğinden duyulan endişe, kent merkezindeki günlük yaşamı etkilerken, emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi ve soruşturma adımları takip ediliyor.

AFYONKARAHİSAR'DA KENTİN EN İŞLEK CADDELERİNDEN BİRİNDE GÜPEGÜNDÜZ YAŞANAN SOPALI VE DEMİR ÇUBUKLU SALDIRIDA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI. SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN 4 KİŞİNİN OLAYIN ARDINDAN KAÇTIĞI VE HALEN ARANDIKLARI ÖĞRENİLDİ.