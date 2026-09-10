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Adana'da jandarmanın üç adresteki baskınında altı ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundu

Adana'da Ceyhan ve Karaisalı'da düzenlenen üç adresli operasyonda jandarma 6 ruhsatsız silah ile uyuşturucu ele geçirip 5 kişiyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adana'da jandarmanın üç adresteki baskınında altı ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundu

Adana'da jandarma operasyonu

Adana Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Ceyhan ve Karaisalı ilçelerinde üç adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Ekipler yapılan aramalarda çok sayıda silah ile uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

operasyonun detayları:

Adana Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, Ceyhan ve Karaisalı'da belirlenen üç farklı adrese operasyon düzenlendi. Aramalar sırasında adreslerde bulunan eşyalar incelenerek delil toplandı; operasyon planlı ve koordineli şekilde gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzemeler ve gözaltılar:

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 85 gram esrar ve 55 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 5 kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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