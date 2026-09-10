Simav'da jandarma kaçak tütün ve sigara şebekesine darbe vurdu

Operasyonun kapsamı:

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Simav ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan planlı arama ve kontrollerde kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik malzemelere rastlanması üzerine işlem başlatıldı.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda, 2 bin 473 paket bandrolsüz sigara, 41 bin 300 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 30 bin 600 adet bandrolsüz makaron ile 3 adet elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri ele geçen malzemelerin muhafaza ve tespiti işlemlerini gerçekleştirdi.

soruşturma ve takip:

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve benzer suçların önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

SİMAV’DA JANDARMADAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU: BİNLERCE PAKET SİGARA VE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ