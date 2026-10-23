Zonguldak Gelik'te grizu faciası: iki işçi hayatını kaybetti, beş yaralı

Olayın meydana geldiği yer:

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, toplam 5 işçi yaralandı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Yaralanan işçilere olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapıldı ve ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi; diğer yaralıların sağlık durumuna ilişkin takip sürüyor.

İnceleme başlatıldı:

Patlamayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin teknik değerlendirme ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Zonguldak’ta maden ocağında grizu patlaması: 2 ölü, 2’si ağır 5 yaralı