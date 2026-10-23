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Zonguldak Gelik'te grizu faciası: iki işçi hayatını kaybetti, beş yaralı

Zonguldak Gelik'te bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi yaşamını yitirdi, 5 işçi yaralandı; 2'sinin durumu ağır.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zonguldak Gelik'te grizu faciası: iki işçi hayatını kaybetti, beş yaralı

Olayın meydana geldiği yer:

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, toplam 5 işçi yaralandı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Yaralanan işçilere olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapıldı ve ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi; diğer yaralıların sağlık durumuna ilişkin takip sürüyor.

İnceleme başlatıldı:

Patlamayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin teknik değerlendirme ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Zonguldak’ta maden ocağında grizu patlaması: 2 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Zonguldak’ta maden ocağında grizu patlaması: 2 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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