Zonguldak Gelik'te grizu faciası: iki işçi hayatını kaybetti, beş yaralı

Olayın meydana geldiği yer:
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, toplam 5 işçi yaralandı.
Yaralıların durumu ve müdahale:
Yaralanan işçilere olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapıldı ve ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi; diğer yaralıların sağlık durumuna ilişkin takip sürüyor.
İnceleme başlatıldı:
Patlamayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin teknik değerlendirme ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
Zonguldak’ta maden ocağında grizu patlaması: 2 ölü, 2’si ağır 5 yaralı
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