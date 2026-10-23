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Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama ihbarına ekip yönlendirmesi yapıldı

Zonguldak'ta bir maden ocağında patlama ihbarı alındı; olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilerek gelişmeler takip ediliyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama ihbarına ekip yönlendirmesi yapıldı

Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Zonguldak'ta bir maden ocağında patlama olduğu bildirildi. Olayın ardından, alınan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

müdahale ekiplerinin yönlendirilmesi:

İhbar sonrası sevk edilen ekipler olay yerine intikal etti. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki ilk görevi, durum tespiti yapmak ve gerekli güvenlik önlemlerini almaktır.

gelişmeler ve beklenen açıklamalar:

Olayla ilgili resmi açıklamalar ile ek bilgilerin yetkililer tarafından paylaşılması bekleniyor. Bölgedeki çalışmalara ilişkin güncellemeler geldikçe kamuoyuna duyurulacak.

İhbar ve sevk bilgileri, olayla ilgili bilginin sınırlı olduğu bu aşamada temel veriler olarak kaydedildi.

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Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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