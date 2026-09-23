Adana'da limon üreticileri Rusya belirsizliğinde alternatif ihracat yolları arıyor

Karadeniz trafiği durunca adana'nın limon ihracatı tıkandı:

Türkiye narenciye üretiminin önemli kısmını karşılayan Adana'da mayer cinsi limon hasadı 11 Eylül'de başladı. Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, 21 Eylül'de ihracat tarihini ilan etti; kent genelinde 218 bin dönüm alanda dikili limon bulunuyor ve hedeflenen rekolte 710 bin ton olarak açıklandı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'deki gemi trafiğinin durması, en büyük pazar olan Rusya'ya sevkiyatları engellediği için üretici ve tüccarlarda belirsizlik yarattı.

İhracat rotaları ve beklenen talep:

Bölgede hasat sürmesine rağmen geçen yıllara göre kesim daha yavaş ilerliyor. Tüccarlar alternatif kara ve deniz güzergahları üzerinde çalışıyor; yetkililer İskenderun ve Mersin'den Saint Petersburg ve Leningrad'a ulaştırma için yaklaşık 17 günlük bir süre gerektiğini belirtiyor. Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde görüşmeler sürdürüyor, ancak Karadeniz trafiğinin yeniden açılacağına dair henüz kesin bir takvim yok.

Bu arada Avrupa pazarlarında talep bulunmasına karşın şu an piyasada Arjantin ve Güney Afrika menşeli limonların varlığı, yerli ürünün alımını sınırlıyor. Uzmanlara göre bu dış kaynaklı ürünlerin Eylül sonu itibarıyla piyasadan çekilmesiyle Ekim ayında ihracatta hızlanma bekleniyor.

Üretici maliyeti ve piyasa fiyat baskısı:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada üreticilerin alıcı beklediğini, ovada geçen yıllardaki yoğun servis ve taşıma hareketliliğinin azaldığını aktardı. Doğan, halen piyasada geçen yıldan kalan yatak limonların toptan 25-30 lira bandında işlem gördüğünü söyledi.

Üreticinin maliyetleri yükselmiş durumda. Tek makas kesimi için ürünün saha fiyatı 8-10 lira arasında satılırken, hasat sonrası paketleme tesislerine ulaştırma ve paketleme maliyeti 18-20 lira tutuyor; bu kalemler eklenince ürünün sahadan çıkış maliyeti 28-30 lira düzeyine ulaşıyor. Doğan, şu an piyasada alıcı bulunmamasının üreticiyi zorladığını vurguladı.

Üreticiler destek taleplerini de iletiyor. Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan özellikle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında destek beklediklerini belirtti.

Üretici İzzet Tekin ise bahçesinde 550 ağaç bulunduğunu, 20 dönümlük alanda 50-60 ton civarı ürün beklediklerini söyleyerek fiyatların henüz istenen düzeyde olmadığını ifade etti.

Özetle Adana'da limon hasadı devam etmekle birlikte Karadeniz'deki deniz trafiğinin kesintisi ve piyasadaki dış kaynaklı limon arzı, ihracatın ve kesim hızının beklenen düzeye ulaşmasını engelliyor. Yerel üreticiler kısa vadede alternatif lojistik rotalar ve bakanlık düzeyinde alınacak kararları takip ediyor.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ LİMON ÜRETİM MERKEZLERİNDEN ADANA’DA LİMONUN İHRACAT İZNİ ÇIKTI ANCAK RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI NEDENİYLE GEMİLERİN KARADENİZ’E GİDEMEMESİ ÜRETİCİ VE TÜCCARI ENDİŞELENDİRİYOR.