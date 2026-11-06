Eğlence mekanlarında güvenlik denetimi: polis denetimleri Yeşildere ve Hozat Garajı'nda sürdü

Denetimlerin odağı ve kapsamı:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik kapsamlı denetimler düzenlendi. Denetimler özellikle Yeşildere Sokak ve Hozat Garajı bölgesindeki işletmelere odaklandı.

İşletme ve mevzuat kontrolü:

Polis ekipleri, mekanların faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol etti. Ruhsat, çalışma saatleri ve işletme koşullarına ilişkin incelemeler yapılarak, eksik veya kusurlu uygulamalara karşı gerekli tespitler gerçekleştirildi.

Şahıs sorgulamaları ve amaç:

Denetimler sırasında bölgede bulunan şahıslar tek tek sorgulandı; kimlik ve kayıt kontrolleri yapılmak suretiyle olası aramalara veya yakalama kaydı bulunan kişilere yönelik araştırmalar yürütüldü. Evrak ve kimlik bilgi doğrulamalarıyla kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirler alındı.

Yetkililer, ekiplerin kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

ELAZIĞ’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN EĞLENCE MEKÂNLARINA YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.