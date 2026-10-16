Adana'da otobüs tekerleğinin kopması bakım tartışmasını alevlendirdi

Olayın ayrıntıları:

Adana'da seyir halindeki bir belediye otobüsünün tekerleğinin yerinden çıkması, Turgut Özal Bulvarı'nda trafikte kısa süreli aksamalara yol açtı. Kopan tekerlek otobüsün önünde ilerleyen iki araca çarparak her iki araçta da maddi hasar oluşmasına neden oldu. Kaza sonrası araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Yerel kaynakların aktardığına göre tekerleğin kopma nedeni henüz belirlenemedi. Olay, aynı kentte toplu taşıma güvenliği ve belediye bakım politikalarının yeniden tartışılmasına sebep oldu.

Vatandaşların tepkisi:

Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yüzlerce otobüsün eski model olduğu ve zamanında bakım yapılmadığı yönündeki eleştiriler, kaza sonrasında yoğunlaştı. Vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının düzenli bakıma alınmasını ve filonun yenilenmesini talep etti.

Halil Çelik ulaşımda yaşanan sıkıntıları şöyle özetledi: Otobüslerimiz bakımsız, eski otobüsler yerine daha yeni otobüsler istiyoruz. Belediyeye çağrım otobüslere bakım yapsınlar, daha sağlıklı hale getirilsin. Yollar bozuk olduğu için otobüsler perişan oluyor, ulaşım pahalı ve zor.

Enver Ergun ise yol ve bakım eksikliklerini dile getirdi: Yollar ve kaldırımlar tamir edilmiyor, bu nedenle kazalar oluyor. Otobüsler çok eskidi, yolda arızalar yaşanıyor. 40-42 derecede klima çalıştırmayan otobüsler de var. Şoför davranışları ve yüksek ulaşım fiyatları da vatandaşların şikâyetleri arasında.

Bakım ve ulaşım politikalarının önemi:

Yetkililerden beklenen, benzer olayların önüne geçmek için filo yönetimi ve rutin bakım programlarının gözden geçirilmesidir. Hem yolcu güvenliğini sağlamak hem de toplu taşıma hizmetinin sürekliliğini korumak adına periyodik bakımların düzenli yapılması ve eskimiş araçların yenilenmesi vatandaşların ortak talebi olarak öne çıkıyor.

Kaza, kısa süreli trafik aksamasına neden olsa da, asıl etkisi kamuoyunda belediye hizmetlerinin yeterliliği ve ulaşım politikalarının sürdürülebilirliği konusundaki tartışmaları yeniden canlandırmak oldu.

ADANA’DA SEYİR HALİNDEKİ BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN YERİNDEN ÇIKAN TEKERLEĞİ, ÖNÜNDE İLERLEYEN 2 ARACA ÇARPARAK MADDİ HASARA NEDEN OLURKEN, VATANDAŞLAR, OTOBÜSLERİN BAKIMININ YETERİ KADAR YAPILMADIĞINI İFADE EDEREK ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEPKİ GÖSTERDİ.