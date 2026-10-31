Adana'da otoyolda 25 milyon liralık kaçak tütün operasyonu

Operasyonun ayrıntıları:

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TAG Otoyolunda kaçak tütün taşıdığı tespit edilen 3 tırı durdurdu. Araçlarda yapılan detaylı arama sonucunda kaçak yükün tespit edilmesi üzerine el koyma işlemi uygulandı.

ele geçirilen ürün ve değeri:

Aramalarda toplam 8 ton kıyılmış kaçak tütün bulundu. Jandarmanın bildirimine göre söz konusu tütünün piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olarak hesaplandı ve ele geçirilen sevkiyata el konuldu.

şüpheli ve soruşturma:

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor; olayla ilgili soruşturma devam etmekte ve yetkililer gelişmeleri açıklamaya devam edecek.

Böyle operasyonlar, kaçakçılıkla mücadelede ve vergi kayıplarının önlenmesinde önemli rol oynuyor. Adana'daki uygulama da benzer denetimlerin bir parçası olarak kayda geçti.

3 tırda 8 ton kaçak tütün ele geçirildi