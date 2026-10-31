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Bakırköy belediyesi soruşturmasında çok sayıda tutuklama ve adli kontrol

Bakırköy Belediyesine yönelik ihale usulsüzlüğü soruşturmasında 39 şüpheli tutuklandı; 18 kişiye adli kontrol, 6 kişi serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bakırköy belediyesi soruşturmasında çok sayıda tutuklama ve adli kontrol

Bakırköy'de yürütülen ihale soruşturmasında mahkeme kararları açıklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ihale usulsüzlüğü soruşturması kapsamında ifadeleri alınarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerle ilgili kararlar duyuruldu. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, farklı derecelerde tedbirler uygulayarak soruşturmanın önemli bir bölümünü adli sürece taşıdı.

Tutuklanan şüpheliler:

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz ve Mustafa Fazlıoğlu gibi isimlerin de bulunduğu toplam 39 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklananlerin listesi şu şekildedir: Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz, Mustafa Fazlıoğlu, Erkan Gül, Abdülkadir Akay, Ahmet Keküllüoğlu, Yunus Alışkan, İbrahim Yavuz, Mustafa Fatih Özkan, Duygu Muş, Nusret Sapa, Berkay Biçer, Selin Çiftçi, Kaan Dengiz, Yüksel Ercan Akçabay, Ferhat Ferahi Çelik, Nurcan Alan, Derya Güler, Ali Kemal Şahinsoy, Ahmet Adnan Özyirmidokuz, Ali Mürteza Alır, Alper Demirtaş, Birkan Dıragat, Cemal Arıkan, Eyyüp Alır, Fırat Duran, Gökhan Konur, Gürkan Dıragat, Hasan Mercan, Hüseyin Kıran, Mehmet Muhlis Öner, Mehmet Sırrı Özdemir, Osman Akın, Ömer Tuncer, Tolgahan Acar, Veli Çakırca, Yılmaz Tuna.

Adli kontrol uygulamaları ve serbest bırakılanlar:

Hakimlik, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ile bağlantılı bazı isimleri de kapsayan soruşturmada, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Bu grupta belediye başkanının babası Mustafa Özdemir de yer aldı. Ayrıca soruşturma kapsamında 6 şüpheli serbest bırakıldı; serbest bırakılanlar: Sinan Derman, Suzan Kurt, Hamza Sayan, İbrahim Halil Mercan, Muhammed Beran Pekyen ve Ümit Güngör.

Soruşturma ve mahkeme süreçleriyle ilgili işlemler devam ediyor; savcılık ve hakimlik kararları doğrultusunda tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararlarının gerekçeleri dosya kapsamına göre belirleniyor.

Bakırköy Belediyesine yönelik ihale soruşturmasında 39 tutuklama

Bakırköy Belediyesine yönelik ihale soruşturmasında 39 tutuklama

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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