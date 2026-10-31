Manavgat'ta alkollü sürücünün zincirleme kazası: 4 yaralı

kaza ve müdahale:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 Karayolu Manavgat-Alanya hattında üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay, 07 BYL 374 plakalı BMW marka aracın ışıklı kavşağı geçtikten sonra aynı istikamette ilerleyen 03 AIU 034 plakalı Audi'ye arkadan çarpmasıyla başladı. Çarpmanın etkisiyle Audi, yine aynı yöndeki 07 BPV 723 plakalı Mercedes marka tur minibüsüne arkadan çarptı.

yaralananlar ve sağlık müdahalesi:

Kazada sürücü İbrahim T., Audi'de yolcu olarak bulunan Avşin Ş., BMW sürücüsü Tahsin Ö. ile aynı araçta yolcu olan Ahmet B. E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin değerlendirmesine göre tüm yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

sürücünün alkol durumu ve tespit:

Yapılan alkol kontrolünde, kazaya sebep olan 07 BYL 374 plakalı aracın sürücüsü Tahsin Ö.'nün 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu sonuç, kazanın arka arkaya çarpışma zincirini tetikleyen faktörlerden biri olarak kayda geçti.

güvenlik kamerası görüntüleri ve çevredekilerin müdahalesi:

Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma anında araçların savrulması, hurdaya dönen aracın sürücüsünün dışarı çıkması ve yaralılara yardım çabaları yer aldı. Ayrıca olay yerindeki diğer sürücülerin araçlarını park edip yaralılara koştuğu anlar da kameraya yansıdı, bu durum çevredeki müdahalelerin hızlı gerçekleştiğini gösterdi.

Kazayla ilgili olarak emniyet ve sağlık birimlerinin olay yerindeki müdahaleleri sürerken, olayın ayrıntılarına ilişkin kayıtlar ve görüntüler delil niteliği taşıdı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİLİN AYNI İSTİKAMETTEKİ ARACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN ÜÇ ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI. KAZAYA KARIŞAN ARAÇTAKİLER VE ARAÇLARINI PARK EDEN DİĞER SÜRÜCÜLER, YARALILARIN YARDIMINA KOŞTU. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.