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Kütahya ormanlarında 20 yıllık yönetim rehberi tamamlandı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2028-2047 dönemini kapsayan amenajman planlarını arazi ölçümleri ve haritalandırma ile yenileyip protokolü imzaladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Kütahya ormanlarında 20 yıllık yönetim rehberi tamamlandı

Kütahya ormanları için 2028-2047 planı tamamlandı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm orman işletme müdürlükleri ve işletme şefliklerinde, 2028-2047 yıllarını kapsayan orman amenajman planlarının yenilenmesi çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Yapılan çalışmalar, orman varlıklarının önümüzdeki 20 yıl boyunca sürdürülebilir, planlı ve izlenebilir şekilde yönetilmesini sağlamayı amaçlıyor.

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Yenileme sürecinde, işletme müdürlükleri ve şeflikler bazında detaylı saha çalışmaları yürütüldü. Arazi ölçümleri ve haritalandırma faaliyetleri tamamlanarak mevcut orman stokları ve kullanım planları güncellendi. Çalışmaların temel hedefi, ekosistem sağlığını gözeten, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dengeleyen uzun vadeli bir yönetim anlayışı oluşturmaktır.

son adım: protokol imzası ve değerlendirme:

Yeni dönem amenajman planlarının hazırlanmasının ardından düzenlenen toplantıda son protokol imzalandı. Toplantıya Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı de katıldı ve süreci yakından takip ettiğini belirtti. Karartı, hazırlanan amenajman planlarının vatana, millete ve orman teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

İmzalanan planlar, ilgili işletme müdürlükleri ve şeflikler tarafından uygulanacak ve gelecek 20 yıllık dönemde orman yönetimi için yol gösterici belge olacak. Uygulama ve denetim mekanizmalarıyla planların sahada hayata geçirilmesi sağlanacak, izleme çalışmaları periyodik olarak yapılacaktır.

KÜTAHYA ORMANLARINDA 20 YILLIK PLANLAMA TAMAMLANDI

KÜTAHYA ORMANLARINDA 20 YILLIK PLANLAMA TAMAMLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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