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İhbar hareketliliği: Eskişehir'de hane baskını sandıkları olay aile içi kavga çıktı

Odunpazarı Emek Mahallesi'ne gelen hane baskını ihbarı üzerine çok sayıda polis sevk edildi; yapılan inceleme olayın aile içi kavga olduğunu ortaya koydu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İhbar hareketliliği: Eskişehir'de hane baskını sandıkları olay aile içi kavga çıktı

İhbar hareketliliği: Eskişehir'de hane baskını sandıkları olay aile içi kavga çıktı

Eskişehir'de gelen bir ihbar, güvenlik güçlerini alarma geçirdi; adrese ulaşan ekipler, 'hane baskını' olarak bildirilmiş olayın gerçekte aile içi bir tartışma olduğunu tespit etti.

olayın gelişimi:

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Sarımenekşe Sokak adresinde meydana geldi. İhbarı alan yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bilgilere göre hane baskını yapıldığı ve şahısların silahlı olabileceği yönünde bildirimin ardından bölgeye intikal etti.

Bildirimin ardından çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin yaptığı ilk inceleme ve görüşmeler sonucunda olayın dış kaynaklı bir saldırı veya organize baskın olmadığı, aile içi kavga niteliğinde bir anlaşmazlık olduğu belirlendi.

gözaltı ve soruşturma:

İnceleme sırasında bir kadın eşi hakkında şikâyetçi oldu. Şüpheli çift, ifadelerinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı ve gerekli adli işlemler yürütülüyor.

Yetkililer, benzer ihbarlarda bölgeye hızlı müdahalenin önemine dikkat çekerek, ihbarların doğruluğunun olay yerinde yapılacak tespitlerle netleştiğini vurguladı.

ESKİŞEHİR&#039;DE HANE BASKINI İHBARI EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇİRİRKEN, ADRESE GİDİLDİĞİNDE OLAYIN AİLE...

ESKİŞEHİR'DE HANE BASKINI İHBARI EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇİRİRKEN, ADRESE GİDİLDİĞİNDE OLAYIN AİLE İÇİ KAVGA OLDUĞU ANLAŞILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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