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Genç kalemin başarısı: Duru Yıldırım Cumhuriyet kutlamasında ikinci oldu

29 Ekim kutlamalarında düzenlenen kompozisyon yarışmasında Duru Yıldırım ikinci oldu; ödülünü Vali Faik Oktay Sözer verdi, ailesi gurur duydu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Genç kalemin başarısı: Duru Yıldırım Cumhuriyet kutlamasında ikinci oldu

yarışma ve ödül töreni:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı dolayısıyla İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programı kapsamında yapılan kompozisyon yarışmasında Duru Yıldırım ikinci oldu. Yarışmada dereceye giren genç yazara ödülünü Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer takdim etti.

aile gururu ve babanın mesajı:

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın kızı olan Duru'nun elde ettiği başarı ailesine büyük gurur yaşattı. Serkan Yıldırım, kızının başarısını sosyal ve kültürel değerlere bağlılığın bir örneği olarak değerlendirdi ve, "Başarıların daim, yolun daima açık olsun güzel kızım" dedi.

Kompozisyon yarışmaları, gençlerin Cumhuriyet'in kuruluş değerlerini öğrenip yazıya dökmeleri için önemli bir mecra oluşturuyor. Bu tür etkinliklerde öne çıkan isimlerin ödüllendirilmesi hem bireysel başarının hem de toplumsal bilincin güçlendiğini gösteriyor.

GENÇ KALEMDEN KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA İKİNCİLİK BAŞARISI

GENÇ KALEMDEN KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA İKİNCİLİK BAŞARISI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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