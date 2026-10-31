Bilecik TSO başkanı yeni dönem başlangıcına fidan önerdi

Bilecik TSO'da yeni yönetim görevine fidan çağrısıyla başladı:

Ercan Düzgün, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkanlığına seçilmesinin ardından kendilerine iletilen tebrik ve destekler için teşekkür etti. Yönetim kurulu üyeleriyle göreve başlamanın heyecanını paylaşan Düzgün, bu başlangıcın anısını kalıcı hale getirme niyetini dile getirdi.

Seçim süreci ve sonuçları:

Bilecik TSO'da önceki haftalarda yapılan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerinin ardından, geçtiğimiz Cumartesi günü başkanlık seçimi ile birlikte yönetim kurulu, TOBB Genel Kurulu, Disiplin Kurulu ve Meclis Divanı seçimleri gerçekleştirildi. Mavi listeden meclis üyesi olarak yarışan Ercan Düzgün ile İlhan Karaçayır arasındaki seçimde Karaçayır 13 oy alırken, Düzgün'ün listesi 16 meclis üyesinin oyunu alarak seçimi kazandı.

Çiçek yerine fidan: çağrının gerekçesi ve hedefi:

Düzgün, gelen kutusundaki tebriklere karşılık somut ve kalıcı bir hatıra oluşturmak istediklerini belirterek, "Yeni bir döneme adım atarken bu anlamlı başlangıcı, kısa sürede solacak çiçekler yerine geleceğe nefes olacak kalıcı bir eserle taçlandırmak istiyoruz" dedi. Bu amaçla, üyelerden ve kent sakinlerinden Orman Genel Müdürlüğü aracılığıyla fidan bağışında bulunmalarını rica etti.

Konuşmasında ayrıca, toprakla buluşacak her bir fidanın geleceğe duyulan inancın, doğaya saygının ve yarınlara karşı üstlenilen sorumluluğun simgesi olacağını vurgulayan Düzgün, "Desteğiniz bir fidana, her fidan geleceğe umut olsun" sözleriyle çağrısını özetledi. Yeni dönem anısını birlikte yeşertme hedefi, hem sembolik hem de çevresel bir adım olarak sunuldu.

Yeni yönetimin görev teslimiyle başlayan sürecin ardından kentteki ilgililer ve oda üyelerinden gelecek tepkiler, yapılacak fidan bağışlarıyla somutlaşacak. Düzgün'ün çağrısı, geleneksel kutlama çiçeklerinin yerine uzun vadeli bir hatıra bırakma perspektifi taşıyor ve Bilecik TSO'nun yeni dönem vizyonuna işaret ediyor.

BİLECİK TSO BAŞKANI DÜZGÜN'DEN ANLAMLI ÇAĞRI; "ÇİÇEK YERİNE FİDAN BAĞIŞINDA BULUNUN"