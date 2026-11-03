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Adana'da Sarıçam Deresi lağım kokusuyla boğuşuyor, mahalle çözüm istiyor

Adana Sarıçam'da yıllardır dereye akan kanalizasyon, koku ve fare sorununa yol açıyor; mahalle sakinleri ASKİ ve belediyeden kalıcı çözüm bekliyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:33

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Adana'da Sarıçam Deresi lağım kokusuyla boğuşuyor, mahalle çözüm istiyor

Adana'da Sarıçam Deresi'nde kronik kirlilik

Adana'nın Merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinden geçen Sarıçam Deresi, kilometrelerce yol kat ederek Seyhan Nehri'ne dökülüyor. Uzun yıllardır derenin bazı bölümlerinden kanalizasyon suyu aktığı ve bunun çevre ile halk sağlığını olumsuz etkilediği mahalle sakinleri tarafından sık sık dile getiriliyor.

Sorunun boyutu:

İHA muhabirine konuşan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Ayşe Çolak, yaşananların sürdürülebilir olmadığını belirterek, "Bitmek tükenmek bilmeyen bir sorunumuz var. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ve ASKİ’ye defalarca söyledik. Yeşiltepe Mahallesi’nden kanalizasyon suyu bırakıyorlar. Buraya bu su bypass yapılarak bırakılıyormuş. Burası halk sağlığını etkiliyor. Biz buna kesin çözüm istiyoruz. Çok felaket bir koku var. Sanki lağımın içerisinde yaşıyoruz. Geçici çözümlerle bizi geçiştiriyorlar. Yağmur yağdığında biz şükrediyoruz ki koku gitti diye" ifadelerini kullandı.

Mahallelilerin talepleri:

Diğer mahalle sakinleri de benzer yakınmaları aktarıyor. Demet Ak, "Burada kokudan duramıyoruz. Deredeki fareler hep evlere saldırıyor. Yollar berbat, çok perişanız. Lağım suyu bırakıyorlar hep dereye, mağduruz" derken; Semiha Nar ise, "Bu dereyi şikayet etmediğimiz yer kalmadı. Buranın pis kokusundan duramıyoruz. Buraya sanki bir leş atmışlar, o derece çok kötü bir koku var. Evlere fare giriyor. Buranın kahrını çekmek çok zor. Burası madem kapanmıyor, temizlensin. Buranın insanına değer vermiyorlar. Sadece seçim zamanı kapıya gelip oy istiyorlar" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'nin derinlemesine altyapı incelemesi, kalıcı onarım çalışmaları ve düzenli denetimlerle müdahale etmesi gerektiği vurgulanıyor. Mahalle halkı, zaman zaman yapılan geçici temizliklerin sorunu çözemediğini, şeffaf bir plan ve kalıcı altyapı yatırımı talep ediyor.

Yetkililerden gelecek somut adımların, hem koku hem de sağlık riski oluşturan bu kirlenmenin önüne geçmesi beklentisi hakim. Bölge sakinleri, derenin Seyhan Nehri'ne ulaşmadan önce temizlenmesi ve atık yönetiminin sağlanması için hızlı bir çözüm istiyor.

ADANA&#039;NIN SARIÇAM İLÇESİNDEN GEÇEN SARIÇAM DERESİ&#039;NDEN KANALİZASYON SUYUNUN AKMASI SONUCU OLUŞAN...

ADANA'NIN SARIÇAM İLÇESİNDEN GEÇEN SARIÇAM DERESİ'NDEN KANALİZASYON SUYUNUN AKMASI SONUCU OLUŞAN KİRLİLİK VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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