Anadolu yakası Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında 2 yıl 7 ay sonra sürücüsüz test

Test sürüşü ve katılımcılar:

İstanbul’da yapımı süren Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda yaklaşık 2 yıl 7 ay aradan sonra yeniden test sürüşü yapıldı. 30 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sürücüsüz deneme, Kadıköy’deki 60. Yıl Parkı İstasyonu’nda başlayan programla gerçekleştirildi ve sürüş Ataşehir İstasyonu’nda son buldu.

Programa YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve belediye yetkilileri katıldı. Yapılan teknik bilgilendirmenin ardından yapılan deneme sürüşü, hattın işletmeye alma sürecine ilişkin soruları yeniden gündeme taşıdı.

Hattın geçmişi ve önceki testler:

Hattın ilk test sürüşü 14 Mart 2024 tarihinde dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılmış; İmamoğlu, basın mensuplarının da katıldığı programda Ataşehir İstasyonu’ndan Finans Merkezi İstasyonu’na kadar test yolculuğu gerçekleştirmişti. Aradan geçen süreye rağmen hattın yolcu taşımaya başlamamış olması, projenin tamamlanma takviminin ve finansman süreçlerinin sorgulanmasına yol açtı.

Hat özellikleri ve işletme planı:

Ümraniye, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerini birbirine bağlaması planlanan hattın uzunluğu 13 kilometre ve üzerinde 11 istasyon bulunuyor. Hattın tamamlanmasıyla birlikte aktarma imkânı sağlayacağı hatlar arasında Marmaray, M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen ve M5 Üsküdar–Sultanbeyli metro hatları yer alacak.

Projeye ilişkin süreçte hattın ihalesi 2017 yılında yapılmış; finansman yetersizliği nedeniyle çalışmalar bir süre durdurulmuş, ardından 2019 yılında yeniden başlatılmıştı.

açılış takvimi ve yerel beklenti:

Son test sürüşünün ardından açıklama yapan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, hattın 19 Aralık 2026 tarihinde hizmete açılmasının planlandığını bildirdi. Bu açıklama, bölge sakinleri ve şehir içi ulaşım planlaması açısından belirleyici bir tarih olarak öne çıkıyor.

Mahalle sakinlerinden Mutfer Özkan test ve açılış duyumları hakkında, "Her gün bakıyorum ne durumda. 17 Aralık’ta açılacakmış" şeklinde görüşünü aktardı. Yetkililer tarafından verilen 19 Aralık 2026 tarihinin teyidi ve hattın işletmeye alınmasına yönelik son testlerin tamamlanması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAPIMI DEVAM EDEN ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI'NDA YAKLAŞIK 2 YIL 7 AY ARAYLA YENİDEN TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.