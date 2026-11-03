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Bolvadin'in gece silueti dronla yeniden keşfedildi

Bolvadin, dron görüntüleriyle gece ışıklarının ve sakin cadde dokusunun estetik buluşmasını gözler önüne serdi; tarihî dokusu yeni açıyla izlendi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bolvadin'in gece silueti dronla yeniden keşfedildi

Afyonkarahisar’ın köklü ilçesi Bolvadin, gece çekilen havadan görüntülerle farklı bir yüzünü ortaya koydu. Havanın kararmasıyla devreye giren sokak aydınlatmaları ve cadde ışıkları, ilçenin mimarisini ve kent dokusunu estetik bir bütün hâline getirdi.

gece manzarasının öne çıkanları:

Dron ile kaydedilen görüntülerde sembol noktaları, ana caddeler ve yerleşim alanları adım adım izlendi. Aydınlatmaların yarattığı kontrast, Bolvadin’in geniş sokaklarını ve yapıların siluetlerini belirginleştirirken, gece sakinliği kentin huzurlu atmosferini vurguladı.

Görüntüler, cadde düzenlemeleri ve yapısal öğelerin gece şartlarında nasıl bir estetik oluşturduğunu gösterdi; bu sayede hem mimari form hem de kentsel düzenlemeler daha net bir perspektiften görüldü.

dron kayıtlarının sunduğu bakış açıları:

Havanın kararmasıyla başlayan çekim süreci, farklı yükseklik ve açılardan elde edilen karelerle ilçenin mekânsal ilişkilerini öne çıkardı. Havadan bakış, Bolvadin’in sokak dokusunu, kavşak düzenlerini ve açık alanların gece kullanımı hakkındaki izlenimi güçlendirdi.

Kaydedilen kareler, ilçenin hem tarihi hem de günlük hayat izlerini taşıyan dokusunu bilinçli bir ışık kullanımıyla gözler önüne serdi; böylece gece görünümü, gündüz görüntülerinden farklı bir karakter kazandı.

Bu görsel kayıtlar, Bolvadin’in gece estetiğini bir kez daha ortaya koyarken, kentin kentsel kimliği ve mimari formunun gece ışıklarıyla nasıl bütünleştiğini gösteren etkileyici örnekler sundu.

AFYONKARAHİSAR’IN KÖKLÜ TARİHİ VE ZENGİN KÜLTÜRÜYLE BİLİNEN BOLVADİN İLÇESİ, GECE HAVADAN ÇEKİLEN...

AFYONKARAHİSAR’IN KÖKLÜ TARİHİ VE ZENGİN KÜLTÜRÜYLE BİLİNEN BOLVADİN İLÇESİ, GECE HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERLE GÖRENLERİ MEST ETTİ. HAVANIN KARARMASIYLA BİRLİKTE IŞIKLAR ALTINDA KALAN İLÇE, ESTETİK MANZARASIYLA GÖZ DOLDURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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