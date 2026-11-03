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gökpınar'da turkuaz bayraklarla dayanışma mesajı

Sivas Gençlik Merkezi gönüllüleri Gürün Gökpınar'da Doğu Türkistan'ın turkuaz bayrağı ile Türk bayrağını birlikte açarak kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Aslı Han

gökpınar'da turkuaz bayraklarla dayanışma mesajı

gökpınar'da turkuaz kardeşlik vurgusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Sivas Gençlik Merkezi gönüllüleri, Doğu Türkistanlılarla dayanışma göstermek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, Gürün Gökpınar Gölü'nün turkuaz sularında gerçekleştirildi ve bölgeden güçlü bir kardeşlik mesajı verildi.

görsel mesaj ve drone kayıtları:

Programda, göl yüzeyinde Doğu Türkistan'ın turkuaz ayyıldızlı bayrağı ile şanlı Türk bayrağı birlikte açıldı. Bu anlar, etkinliğe katılan ekip tarafından yapılan drone çekimleriyle kayda alındı ve görüntüler üzerinden birlik ve ortak hafıza vurgusu yapıldı. Organizasyon, sembolik bir eylemle mesafelerin siyasi veya coğrafi olduğu durumlarda bile gönül bağlarının sürdüğünü gösterdi.

gençlerin sesi ve bölge gezisi:

Etkinliğe katılan gençlerden biri, burada sadece iki bayrağı yan yana açmadıklarını, aynı zamanda dayanışma ve kardeşlik duygusunu da görünür kıldıklarını belirtti. Genç, Gökpınar'ın turkuaz sularında Doğu Türkistan bayrağını dalgalandırmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını ve aradaki mesafelerin gönülleri ayıramayacağını ifade etti.

Etkinlik programı kapsamında gençlere bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmak üzere Şuğul Vadisi de ziyaret edildi. Ziyaret, katılımcılara hem çevre bilinci hem de yerel doğaya bağlanma fırsatı sundu. Organizasyon, yerel değerlerin korunması ile uluslararası dayanışmanın aynı platformda buluştuğu bir örnek olarak kayda geçti.

SİVAS GENÇLİK MERKEZİ, DOĞU TÜRKİSTANLI İNSANLARA DESTEK VE DAYANIŞMA MESAJI VERMEK AMACIYLA...

SİVAS GENÇLİK MERKEZİ, DOĞU TÜRKİSTANLI İNSANLARA DESTEK VE DAYANIŞMA MESAJI VERMEK AMACIYLA ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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