Adana'da sokakta havai fişek tehlikesi: kıvılcımlar araç ve evlere sıçradı

olayın gelişimi:

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgeye iki araçla gelen şahıslar, yola bıraktıkları bir havai fişek kutusunu ateşe verdi ve olay yerinden uzaklaştı. Peş peşe patlayan havai fişekler mahallede korku ve paniğe yol açtı.

görüntüler ve etkileri:

Patlamalar sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar park halindeki araçlara ve çevredeki evlere sıçradı. O anlar bölgedeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, patlamaların yol açtığı duman ve kıvılcım saçılmasının mahalle sakinlerinde tedirginlik oluşturduğu görülüyor.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, havai fişek kullanımının yaya ve yerleşim alanlarında oluşturduğu tehlike bir kez daha gözler önüne serildi. Yetkililer veya olayla ilgili başka ayrıntılar haberde yer almamaktadır.

ADANA’DA İKİ ARAÇLA GELEN ŞAHISLARIN YOLA BIRAKTIKLARI HAVAİ FİŞEK KUTUSUNU ATEŞLEMESİ KORKU DOLU ANLARA NEDEN OLDU. HAVAİ FİŞEKLERDEN ÇIKAN ATEŞ PARÇALARI PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA VE EVLERE SIÇRARKEN OLAY ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.