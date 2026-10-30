Dolar 49,9409 +0,06%
Euro 55,8034 +0,05%
Bist 10.921,24 -2,19%
Altın Gram 6.352,86 -1,86%
EUR/USD 1,1168 -0,11%
Brent Petrol 112,99 +1,98%
--°

Adana'da sokakta havai fişek tehlikesi: kıvılcımlar araç ve evlere sıçradı

Çukurova'da iki araçla gelen kişilerin yola bıraktığı havai fişek kutusunun ateşe verilmesi panik yarattı; kıvılcımlar parkta araçlara ve evlere sıçradı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'da sokakta havai fişek tehlikesi: kıvılcımlar araç ve evlere sıçradı

olayın gelişimi:

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgeye iki araçla gelen şahıslar, yola bıraktıkları bir havai fişek kutusunu ateşe verdi ve olay yerinden uzaklaştı. Peş peşe patlayan havai fişekler mahallede korku ve paniğe yol açtı.

görüntüler ve etkileri:

Patlamalar sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar park halindeki araçlara ve çevredeki evlere sıçradı. O anlar bölgedeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, patlamaların yol açtığı duman ve kıvılcım saçılmasının mahalle sakinlerinde tedirginlik oluşturduğu görülüyor.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, havai fişek kullanımının yaya ve yerleşim alanlarında oluşturduğu tehlike bir kez daha gözler önüne serildi. Yetkililer veya olayla ilgili başka ayrıntılar haberde yer almamaktadır.

ADANA’DA İKİ ARAÇLA GELEN ŞAHISLARIN YOLA BIRAKTIKLARI HAVAİ FİŞEK KUTUSUNU ATEŞLEMESİ KORKU DOLU...

ADANA’DA İKİ ARAÇLA GELEN ŞAHISLARIN YOLA BIRAKTIKLARI HAVAİ FİŞEK KUTUSUNU ATEŞLEMESİ KORKU DOLU ANLARA NEDEN OLDU. HAVAİ FİŞEKLERDEN ÇIKAN ATEŞ PARÇALARI PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA VE EVLERE SIÇRARKEN OLAY ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Depremde ailesini yitirmişti, tadilat sırasında beton altında can verdi
images

Anneler sahada: Hüyük'te narkotik polisi anne eğitimiyle aile desteğine vurgu
images

Beyoğlu'nda daireden çıkan 4 ton atık mahalleyi alarma geçirdi
images

Tramvayda kedi temasına itiraz sonrası tartışma çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum 8. kitap fuarı kapılarını açtı

Depremde ailesini yitirmişti, tadilat sırasında beton altında can verdi

Kadının izleri müzede: 'yaşamın izinde kadın' sergisi Eskişehir'de

Antep direnişinin izinde: Gaziantepliler Federasyonu 25 Aralık Panorama Müzesi'ni ziyaret etti

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek