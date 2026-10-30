Dolar 49,9424 +0,07%
Euro 55,7544 -0,04%
Bist 10.940,80 -2,01%
Altın Gram 6.327,04 -2,26%
EUR/USD 1,1158 -0,20%
Brent Petrol 113,12 +2,09%
--°

Kilis’te okul çevrelerinde jandarmadan kapsamlı güvenlik denetimi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, okul çevrelerinde asayiş ve trafik tedbirleri alıp öğrenci servislerini denetleyerek öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlıyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kilis’te okul çevrelerinde jandarmadan kapsamlı güvenlik denetimi

Kilis’te jandarma okul çevrelerinde denetim yaptı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşabilmesi için okul çevrelerinde asayiş ve trafik tedbirleri aldı. Ekipler aynı zamanda öğrenci servis araçlarını da denetledi.

denetim kapsamında alınan önlemler:

Uygulamada asayiş ve trafik tedbirleri öncelikli olarak ele alındı; ekipler servis araçlarının evrak ve güvenlik koşullarını kontrol etti ve trafikte düzenlemeye yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

çalışmanın hedefi ve sürdürülebilirliği:

Yetkililer, çalışmaların amacının öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürebilmesini sağlamak olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada uygulamaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

KİLİS’TE OKUL ÇEVRELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNDEN GÜVENLİK DENETİMİ

KİLİS’TE OKUL ÇEVRELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNDEN GÜVENLİK DENETİMİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Depremde ailesini yitirmişti, tadilat sırasında beton altında can verdi
images

Anneler sahada: Hüyük'te narkotik polisi anne eğitimiyle aile desteğine vurgu
images

Beyoğlu'nda daireden çıkan 4 ton atık mahalleyi alarma geçirdi
images

Tramvayda kedi temasına itiraz sonrası tartışma çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Depremzede adliye çalışanı Amasya'da bisiklet kazasında yaşamını yitirdi

Minik kaşiflerin başkent keşfi: Anıtkabir'den TBMM salonlarına

TDT çatısı altında aile ve kadını güçlendirme hedefiyle ilk yüksek onur kurulu Çankaya'da toplandı

Beyşehir'de gübre tedarik zinciri denetlendi: üreticilere bilinçlendirme

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek