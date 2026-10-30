Kilis’te okul çevrelerinde jandarmadan kapsamlı güvenlik denetimi

Kilis’te jandarma okul çevrelerinde denetim yaptı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşabilmesi için okul çevrelerinde asayiş ve trafik tedbirleri aldı. Ekipler aynı zamanda öğrenci servis araçlarını da denetledi.

denetim kapsamında alınan önlemler:

Uygulamada asayiş ve trafik tedbirleri öncelikli olarak ele alındı; ekipler servis araçlarının evrak ve güvenlik koşullarını kontrol etti ve trafikte düzenlemeye yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

çalışmanın hedefi ve sürdürülebilirliği:

Yetkililer, çalışmaların amacının öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında eğitimlerini sürdürebilmesini sağlamak olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada uygulamaların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

KİLİS’TE OKUL ÇEVRELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNDEN GÜVENLİK DENETİMİ