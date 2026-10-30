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Zeytinburnu'nda soba devrilmesiyle çıkan yangında itfaiye iki kişiyi dumandan kurtardı

Zeytinburnu Merkezefendi'de elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında itfaiye, içeride mahsur kalanları kurtardı; 2 kişi dumandan etkilendi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zeytinburnu'nda soba devrilmesiyle çıkan yangında itfaiye iki kişiyi dumandan kurtardı

olay yeri ve müdahale:

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Mahallesi G/54. Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki dairede, iddiaya göre elektrikli sobanın devrilmesi sonucu saat 13.30 sularında yangın çıktı. Olayı görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yoğun duman binayı sardı ve panik yaşandı.

mahsur kalanların kurtarılması:

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek içeride mahsur kalanlara ulaştı. İçeride bulunan bir genç, itfaiye merdiveniyle güvenli şekilde çıkarıldı. Yangında içeride mahsur kalan toplam olarak iki kişi dumandan etkilendi; aralarında yaşlı bir kadın da bulunuyordu.

sağlık durumu ve inceleme:

Yaşlı kadına binanın girişinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki komşulardan Aysel Baygın, 'Çocuklar ısınmak için soba koymuşlar. Isıtıcı devrilmiş yanmış. Evde iki çocuk ve anneleri varmış. Komşum oluyorlar. Allah beterinden saklasın' şeklinde konuştu.

Yangının çıkış nedeni ve olayın ayrıntıları hakkında yetkililer soruşturma başlattı ve inceleme sürüyor.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU’NDA 6 KATLI BİNADA ELEKTRİKLİ SOBANIN DEVRİLMESİ SONUCU ÇIKAN YANGINDA İÇERDE...

İSTANBUL ZEYTİNBURNU’NDA 6 KATLI BİNADA ELEKTRİKLİ SOBANIN DEVRİLMESİ SONUCU ÇIKAN YANGINDA İÇERDE MAHSUR KALAN BİRİ YAŞLI 2 KİŞİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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