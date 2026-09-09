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Adana'da sokakta oyun oynayan çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı

Adana'nın Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde koluna korkuluk demiri saplanan çocuk, CANKUR ekiplerince demir kesilerek hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adana'da sokakta oyun oynayan çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı

Adana'da sokakta oyun oynayan çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bahçede oyun oynayan bir çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen demir çıkarılamadı ve ihbar üzerine kurtarma ekipleri çağrıldı.

olay anı ve ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen CANKUR ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak saplanan demiri kesme çalışmasına başladı. Ekipler, demiri güvenli şekilde keserek çocuğu kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

hastanedeki işlem:

Çocuğun götürüldüğü hastanede yapılan operasyonda, koluna saplanan demir parçası çıkarıldı. Tedavi süreci ve operasyonla ilgili bilgiler yetkililer tarafından doğrulandı.

ADANA’DA OYUN OYNARKEN KOLUNA KORKULUK DEMİRİ SAPLANAN ÇOCUK, HASTANEYE KALDIRILDI.

ADANA’DA OYUN OYNARKEN KOLUNA KORKULUK DEMİRİ SAPLANAN ÇOCUK, HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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