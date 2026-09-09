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Esentepe yolunda park hatası sonucu otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman'ın Esentepe Mahallesi'nde el freni çekilmeden park edilen otomobil geri kayarak kaldırıma çıktı ve şarampole yuvarlandı; can kaybı yok.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esentepe yolunda park hatası sonucu otomobil şarampole yuvarlandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi Esentepe yolu üzerinde park halindeki bir otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle hareket etti. Araç geri geri yokuş aşağı ilerleyerek virajda önce kaldırıma çıktı, ardından şarampole yuvarlandı.

hasar ve can güvenliği:

Kazada ölen veya yaralanan olmadı; olay sırasında araçta hasar meydana geldi. Yetkililer, kazanın temel nedeninin el freninin çekilmemesi olduğunu belirtti.

güvenlik hatırlatması:

Olay, kısa süreli parklarda bile basit güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Sürücülere, araçlarını park ederken el freni kontrollerini yapmaları ve mümkünse vites veya park pozisyonu kullanmaları öneriliyor.

ADIYAMAN’DA EL FRENİ ÇEKİLMEYEN PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI.

ADIYAMAN’DA EL FRENİ ÇEKİLMEYEN PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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