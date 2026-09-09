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Samsun'da pompalı tüfekli saldırının dosyası ağır cezada

17 Eylül 2025'te Samsun'da üç kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıyla açılan dava, görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da pompalı tüfekli saldırının dosyası ağır cezada

Samsun'da pompalı tüfekli saldırının dosyası ağır cezada

Olay ve yaralanmalar:

Olay, 17 Eylül 2025 tarihinde İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Cemal Sever (69), oğlu Eyüp Sever (39) ve yeğeni Hamza Sever (41) kanlar içinde kalarak yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Soruşturma ve yargılama:

Olay yerinde yapılan incelemede pompalı tüfekten ateşlendiğine ilişkin 7 kartuş ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu; Emre D. (39), kardeşleri E.D. (31) ve Ö.F.D. (31) ile olay sırasında aracı kullandığı belirtilen C.S. (32) gözaltına alındı. E.D. ve Ö.F.D. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Emre D. ve C.S. adliyeye sevk edildi; Emre D. tutuklandı, C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli kasten silahla yaralama' suçundan açılan davanın 6. duruşmasında, mağdur yakınları ve avukatların itirazı değerlendirilerek mahkeme görevsizlik kararı verdi. Dosya, yargılama yetkisinin ağır ceza mahkemesine ait olması nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderildi. Söz konusu davanın önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde görülmeye başlayacağı bildirildi.

EMRE D., AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK.

EMRE D., AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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