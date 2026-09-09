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Kruvaziyer akını Kuşadası'nda esnafın yüzünü güldürdü

Kuşadası'na iki kruvaziyerle gelen büyük bölümü ABD'li 7 bin 818 turist, Efes ve Meryem Ana Evi'ne gidenlerle çarşılarda alışveriş yapanlara ayrıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kruvaziyer akını Kuşadası'nda esnafın yüzünü güldürdü

İki gemi, binlerce ziyaretçi:

Kuşadası Limanı bugün hareketliydi. Sabah saatlerinde limana yanaşan Bahama bayraklı 'Odyssey of the Seas' ve Malta bayraklı 'Celebritiy Xcel' adlı iki kruvaziyer, ilçeye büyük bölümü ABD'li 7 bin 818 turist getirdi.

Gemilerden inen yolcuların bir bölümü rehberli turlarla Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etmek üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programına katılmayanlar ise ilçe merkezinde kalarak turistik çarşılarda alışveriş yaptı; bu durum yerel esnafın yüzünü güldürdü ve cadde ile çarşılarda yoğunluk yaşandı.

Sezon beklentileri ve ekonomik etkisi:

İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği Başkanı Korhan Bilgin, Kuşadası'nda kruvaziyer sezonunun hareketli geçtiğini vurguladı. Bilgin, "Bu sene ilçemize yaklaşık 750 kruvaziyerle 1 milyon yabancı turist gelmesini bekliyoruz." dedi.

Bilgin, Ağustos ayında daha çok promosyonla satılan biletleri alan yolcuların geldiğini, Eylül ayında ise ekonomik açıdan daha yüksek profilli kruvaziyer yolcularının gelmesinin beklendiğini belirterek, sezonun Kasım ayı sonuna kadar verimli bir şekilde geçeceğini ifade etti.

Gün boyunca limanda yaşanan hareketlilik, hem tur operatörleri hem de bölge turizmi için olumlu bir gösterge olurken, gelen misafirlerin tarihi mekanlara ve yerel çarşıya ilgi göstermesi bölge ekonomisine doğrudan katkı sağladı.

KUŞADASI’NA 1 GÜNDE 2 KRUVAZİYERLE DENİZDEN 7 BİN 818 TURİST GELDİ

KUŞADASI’NA 1 GÜNDE 2 KRUVAZİYERLE DENİZDEN 7 BİN 818 TURİST GELDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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