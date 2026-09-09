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Türk pilotlarının Eurofighter eğitiminde yeni safha

MSB, Eurofighter tedariki kapsamında Ağustos'ta başlayan Türk pilotlarının terminoloji eğitimini tamamlayıp uçuş eğitimine geçtiğini duyurdu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Türk pilotlarının Eurofighter eğitiminde yeni safha

Türk pilotlarının Eurofighter eğitiminde yeni safha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki süreci kapsamında önemli bir adımın atıldığını açıkladı. Bakanlığın paylaşımına göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekat ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanan eğitimlerin terminoloji aşaması tamamlandı ve pilotlar uçuş eğitimlerine başladı.

eğitim sürecinin işleyişi:

MSB’nin verdiği bilgiye göre eğitimler Ağustos ayında başladı. Terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotları, tedarik sürecinin öngördüğü plan doğrultusunda artık fiili uçuş eğitimlerine geçiş yaptı. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında sürecin planlandığı şekilde ilerlediği vurgulandı.

operasyonel önemi ve beklentiler:

Bu gelişme, alım sürecinin yalnızca sözleşme aşamasında kalmayıp sahadaki hazırlık adımlarının da tamamlandığını gösteriyor. Terminoloji eğitiminin bitirilmesi, pilotların ortak teknik dil ve prosedürlere uyum sağlaması bakımından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. MSB, bu adımın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekat ihtiyacına katkı sunacağını belirtiyor.

Eurofighter Typhoon tedariki ve buna bağlı eğitim faaliyetleri, yerli/yabancı işbirlikleriyle yürütülen bir hazırlık sürecinin parçası. MSB’nin açıklaması, ilerleyen dönemde eğitimlerin aşamalı olarak devam edeceğine ve pilotların yeni platforma entegrasyonunun planlandığı şekilde ilerleyeceğine işaret ediyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), BİRLEŞİK KRALLIK HÜKÜMETİ İLE İMZALANAN EUROFİGHTER TYPHOON UÇAĞI...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), BİRLEŞİK KRALLIK HÜKÜMETİ İLE İMZALANAN EUROFİGHTER TYPHOON UÇAĞI TEDARİKİ KAPSAMINDA TÜRK PİLOTLARININ UÇUŞ EĞİTİMLERİNE BAŞLADIĞINI BİLDİRDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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