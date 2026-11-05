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Adana'da televizyonla duvar arasına gizlenmiş 120 paket kokain bulundu

Adana'da operasyonda televizyon ve duvar arasına saklanmış 120 pakette toplam 89 gram kokain, sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:00

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adana'da televizyonla duvar arasına gizlenmiş 120 paket kokain bulundu

Evde yapılan aramada satışa hazır paketler ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucu evin televizyon ile duvarı arasına zulalanmış halde paketler bulundu.

operasyon ve ele geçirilenler:

Aramada 120 paket halinde satışa hazır toplam 89 gram kokain, bir miktar sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi. Ekipler buldukları paketlerin saklanma biçimi ve miktarı nedeniyle olayla ilgili detaylı tespit çalışmalarını sürdürdü.

şüphelinin ifadesi ve adli süreç:

Gözaltına alınan S.A. (23) emniyetteki sorgusunda, "Toplu olarak satın aldım. Borcumu ödemek içinde paketler halinde getirip satıyordum" şeklinde ifade verdiği belirtildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, bölgedeki narkotik denetimlerinin sürdürülmesi ve benzer suçların önlenmesine yönelik çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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