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Adana'da Umut Evleri'nden yürüyüş: özel bireyler sağlıklı yaşama dikkat çekti

Adana'daki Umut Evleri sakinleri, Dünya Yürüyüş Günü'nde düzenlenen yürüyüş ve kısa koşuyla fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Adana'da Umut Evleri'nden yürüyüş: özel bireyler sağlıklı yaşama dikkat çekti

Adana'da Umut Evleri'nden yürüyüş etkinliği:

Adana'da, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla özel bireylerin katılımıyla yürüyüş ve koşu etkinliği düzenlendi. Organizasyonu, Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü gerçekleştirdi. Etkinliğe kurum bünyesinde faaliyet gösteren Umut Evleri'nde kalan bireyler ile personel katıldı.

etkinliğin amacı:

Yürüyüş, katılımcılarda fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldı. Etkinlikte yürüyüşün yanı sıra bireylerin sosyal etkileşim ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak uygulamalar da ön plana çıkarıldı.

koşu ve ödüller:

Yürüyüşün ardından, bireylerin isteği üzerine kısa mesafeli bir koşu düzenlendi. Koşuyu ilk sıralarda tamamlayan katılımcılara ay yıldızlı Türkiye tişörtü hediye edildi; bu jest, katılımcıların motivasyonunu artırmayı hedefledi.

Etkinlik, hem katılan özel bireyler hem de personel tarafından olumlu karşılandı ve fiziksel aktivitenin günlük yaşam içindeki yeri konusunda farkındalık yaratmayı başardı.

ADANA’DA “3-4 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ” DOLAYISIYLA ÖZEL BİREYLERİN KATILIMIYLA YÜRÜYÜŞ VE KOŞU...

ADANA’DA “3-4 EKİM DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ” DOLAYISIYLA ÖZEL BİREYLERİN KATILIMIYLA YÜRÜYÜŞ VE KOŞU ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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