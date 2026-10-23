Erzurum'da gıda güvenliğine sıkı takip: bir haftada 301 denetim

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla saha denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 16-23 Ekim 2026 tarihleri arasındaki faaliyetlerin haftalık bilançosu yetkililer tarafından paylaşıldı.

haftalık denetim verileri:

Bir haftalık süreçte ekipler kent genelinde toplam 301 gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimler, gıda üretim ve satış noktaları ile toplu tüketim yerlerini kapsayacak şekilde planlandı; işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunlukları titizlikle incelendi.

Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar mevzuata göre değerlendirildi ve gerekli idari işlemler başlatıldı. Yetkililer, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin objektif ve sistematik bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

numune alma ve ihbar hattı müdahaleleri:

Gıda güvenliğinin laboratuvar doğrulamasını sağlamak üzere saha ekipleri tarafından 3 gıda maddesinden numune alındı. Alınan numuneler laboratuvara gönderildi; sonuçlara göre mevzuata aykırılık tespit edilen işletmeler hakkında gerekli idari ve yasal işlemler tavizsiz şekilde uygulanacak.

Vatandaş şikâyetlerinin iletildiği "Alo 174 Gıda Hattı" da denetim sürecinde aktif kullanıldı. Bir hafta içinde hat üzerinden ulaşan 11 başvuru, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından anında değerlendirilip saha ekiplerine aktarılarak gerekli kontroller gerçekleştirildi.

Yetkililer, tüketicilerin güvenilir gıdaya kesintisiz ulaşabilmesi için saha denetimlerinin aynı kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Denetimler, hem piyasadaki ürün kalitesini hem de işletmelerin hijyen ve mevzuat uyumunu sağlamaya yönelik sürekli bir mekanizma olarak yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşları gıda kaynaklı bir şüphe veya uygunsuzluk durumunda Alo 174 hattını kullanmaya teşvik ederken, işletmelere de mevzuat gerekliliklerine uyma çağrısı yaptı.

ERZURUM’DA GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK VE VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI ÜRÜNLERE ULAŞMASINI TEMİN ETMEK AMACIYLA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SAHA DENETİMLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.