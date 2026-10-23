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Basının uyarısı yöneticilerin yolunu düzeltir: Beşikci'den gazetecilere teşekkür

Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci, MGC'ye iade-i ziyarette basının yapıcı eleştirilerle yöneticilere otokontrol sağladığını ve mesleğin güçlenmesini desteklediğini belirtti.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Basının uyarısı yöneticilerin yolunu düzeltir: Beşikci'den gazetecilere teşekkür

Ziyaretin amacı ve buluşma

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Mersin Gazeteciler Cemiyetine (MGC) iade-i ziyarette bulunarak basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görüşmede Beşikci, basının kamu ve özel kurumlar üzerindeki denetleyici rolüne dikkat çekti ve gazetecilerle karşılıklı iletişimin önemini vurguladı.

Basının denetleyici gücü:

Beşikci, basının yöneticilerin hataya düşmesini engelleyen en önemli güçlerden biri olduğunu söyleyerek, eleştirilerin hem vicdani hem de hukuki sorumluluklarla birlikte bir otokontrol mekanizması oluşturduğunu ifade etti. Basının yapıcı eleştirilerinin kurumları geliştirdiğini belirten Beşikci, çevresinde yanlışlarını yapıcı şekilde dile getiren kişilerin bulunmasının değerine dikkat çekti.

Eleştirilerden edinilen deneyimler:

Meslek yaşamında 21 yıl geride bıraktığını, bunun yaklaşık 8 yıl kadarının kaymakamlık ve belediyecilik hizmetiyle geçtiğini söyleyen Beşikci, görev süresince aldıkları eleştirileri doğal karşıladıklarını vurguladı. Beşikci, 'Yeri geldiği zaman eleştirildik, yeri geldi kendimizi anlatamadık. Yeri geldi haklı olarak eleştirildik ve hiç gocunmadık, tersine bu eleştirilerden faydalandık' diyerek, eleştiriler sayesinde yapılan işlerde iyileşmeler sağlandığını kaydetti.

MGC'nin talepleri ve mesleki beklentiler

MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe de ziyaretten dolayı Beşikci'ye teşekkür etti. Tepe, Mersin genelinde cemiyete yaklaşık 300 gazetecinin üye olduğunu belirterek, gazetecilik mesleğinin standartlarının belirlenmesi ve mesleğin daha profesyonel bir yapıya kavuşması amacıyla 'Meslek Birliği Yasası'nın çıkarılmasını istediklerini söyledi.

Tepe, yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik taleplerinin bulunduğunu ve bu taleplerin yerine getirilmesiyle gazeteciliğin daha disiplinli bir zeminde yapılmasının sağlanacağını ifade etti. Ziyaret, karşılıklı takdir ve mesleki gelişim beklentileri çerçevesinde tamamlandı.

Beşikci, basın mensuplarıyla yakın çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yapıcı eleştirilerin hem yöneticilere hem de kurumlara katkı sunduğunu tekrar vurguladı.

AKDENİZ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKCİ, MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİNE (MGC)...

AKDENİZ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKCİ, MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİNE (MGC) İADE-İ ZİYARETTE BULUNARAK, BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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