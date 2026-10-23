Yenidoğan 17 günlük bebek koordineli müdahale ile sağlığına kavuştu

Hızlı sevk ve ilk müdahale:

Erzurum'da henüz 17 günlükken kalp hastalığı tespit edilen bebek, durumu değerlendirildikten sonra hava ambulansıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerde kalpten çıkan ana damarda darlık olduğu belirlendi ve bunun kalp yetmezliğine doğru gittiği saptandı.

Aile, tanının ilk günlerinde büyük tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Anne Nagihan Işık, sürecin çok hızlı işlediğini, 24 saat içinde işlemin uygulandığını ve bebeğin tedaviye iyi yanıt verdiğini söyledi. Baba Cüneyt Işık da çocuk doktorunun ilk uyarısından sonra yaşadıkları endişeyi dile getirerek, şimdi çok sevinçli olduklarını aktardı.

Tedavi süreci ve ameliyat:

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk ve Kalp Damar Cerrahisi İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Atakan Atalay ve kardiyoloji ekibi, önce kateter laboratuvarında balon anjiyoplasti uyguladı. Bu müdahale ile darlık bir miktar genişledi ve kalp yetmezliği belirtileri düzelmeye başladı; daha sonra cerrahi girişim planlandı ve ameliyat gerçekleştirildi.

Yenidoğan Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Davut Bozkaya süreç hakkında, anjiyo sonrası solunum cihazından ayrılma ve beslemeye başlama aşamalarının başarıyla yürütüldüğünü belirtti. Bozkaya, aort darlığı tam düzelmediği için ameliyat kararı alındığını ve 5. günde bebeğin annesinin yanına verildiğini vurguladı.

Ekip çalışması ve tarama çağrısı:

Atalay, bu tür yeni doğan ameliyatlarının zorluğuna dikkat çekerek, yeni doğan ekibi, çocuk kardiyoloji ve çocuk kalp cerrahisi ekiplerinin koordineli çalışmasının önemini ifade etti. Bozkaya da amelata hazırlık aşamasının, ameliyat kadar hayati olduğunu; bebeğin hem fiziksel hem zihinsel sağlığıyla aileye teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Prof. Dr. Atalay, ailelere yönelik uyarıda bulunarak kritik konjenital kalp hastalıkları tarama programına dikkat çekti: pilot bölgelerde yürütülen taramaların yaygınlaşması gerektiğini ve yenidoğanların belirli aralıklarla çocuk kardiyoloji ve yeni doğan ekipleri tarafından taranmasının, kalp yetmezliği semptomları gelişmeden hızlı müdahale şansı sağlayacağını belirtti.

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