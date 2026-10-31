Adana'nın merkezinde çift sıra parklar günlük yaşamı aksatıyor

Adana'da cadde ve meydanlarda park sorunu

Adana'nın yoğun kullanılan merkezi noktalarında, özellikle 5 Ocak Meydanı ve Çakmak Caddesi çevresinde hatalı ve çift sıra parklar kent içi ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yol kenarlarında yapılan uygunsuz parklar, hem sürücülerin ilerlemesini zorlaştırıyor hem de yayaların hareket alanını daraltıyor. Bazı noktalarda uzun araç kuyrukları ve artan korna sesleri dikkat çekiyor.

Sürücüler ve yayaların şikayetleri:

Vatandaşlar, günlük trafiğin yavaşlaması ve kaldırım işgali nedeniyle yetkililere tepki gösteriyor. İHA muhabirine konuşan Recep Tutuş, 'Burası Hindistan’a döndü. Adana Büyükşehir Belediyesi burayı denetlemiyor. Trafik ve temizlik konusunda berbat, rezalet bir durumdayız. Kimse buraya aracıyla girmek istemiyor. Burası Adana’nın kalbi, öncelikle çift sıra parkın tamamen engellenmesi lazım. Sonrasında motosiklet ve araçların buradan tamamen kaldırılması lazım. Önce araçtan başlayıp sonrasında kaldırım işgaline el atmalılar. Başımıza bir şey gelse itfaiye veya ambulans gelene kadar vakit kaybeder. Belediye hiçbir şekilde çalışmıyor. İlk dönemlerde de çalışmıyordu, şimdi de çalışmıyor. Bu konudan dolayı çok rahatsızım' diyerek uygulama eksikliğine vurgu yaptı.

Benzer serzenişleri paylaşan Mehmet Yıldırım ise çözüm beklentisini şu sözlerle aktardı: 'Yayaların rahatlıkla yürümesi için bu araçların burada olmaması gerekiyor. Buranın araç trafiğine kapatılması ve sadece yayalara açık olması gerekiyor. Rahatça yürüyebilelim ve alışverişimizi yapabilelim. Araçların buraya alınmaması gerekiyor. Burada esnaf problemi de var. Kaldırım işgali var. Satıcılar ve araçlar buraya girmemize engel oluyor. Önceden Adana’mız daha güzeldi ancak şu an sahipsiz bırakıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi buraya gerekli ilgi göstermiyor. Buraya daha fazla ilgi gösterilmeli ancak belediye işini yapmıyor'.

Vatandaş talepleri ve uygulanabilir adımlar:

Vatandaşlar, öncelikle çift sıra parkın tamamen engellenmesi, kaldırım işgalinin sonlandırılması ve belli saatlerde araç trafiğinin sınırlandırılması gibi uygulamalar istiyor. Ayrıca yaşanabilecek acil durumlarda itfaiye ve ambulansın müdahale süresinin uzamaması için yolların daimi olarak açık tutulması talep ediliyor. Esnaf ve yaya erişiminin dengelenmesi gerektiği belirtilirken, sıkı denetim ve düzenli müdahalenin çözümün anahtarı olduğu vurgulanıyor.

Yetkililerden beklenen müdahale, kısa vadede trafik akışını rahatlatacak denetimler ve uzun vadede kent içi düzenlemeleri içeren planlar olarak özetleniyor. Vatandaşlar, daha yaşanabilir bir kent merkezi için belediyenin somut adımlar atmasını istiyor.

ADANA’DA YOĞUNLUĞUN YAŞANDIĞI CADDELERDEKİ HATALI PARKLAR NEDENİYLE TRAFİK AKIŞI YAVAŞLARKEN, VATANDAŞLAR ÇİFT SIRA PARK EDİLEN ARAÇLARA TEPKİ GÖSTERDİ.