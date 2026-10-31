İzmir Körfezi'nde yağmurla gelen atıklara iki yönlü müdahale

İzmir Büyükşehir'in müdahalesi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışların ardından kent içindeki dere yataklarından ve yağmur suyu hatlarından denize taşınan atıkları sadece karada değil, İzmir Körfezi yüzeyinde de topluyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, yağmurla sürüklenip Körfez’de biriken evsel ve doğal atıkları sistemli biçimde temizlemek için çalışma yürütüyor.

Karataş sahilinde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda deniz süpürge gemileri, amfibi araçlar ve sahil ekipleri birlikte görev alıyor. Bu çok yönlü yaklaşım, gemilerin yanaşamadığı veya kara araçlarının erişemediği noktalarda bile müdahale imkânı sağlıyor.

sokakta başlayan kirlilik denizde son buluyor:

Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Saygın Yörük, kirliliğin yalnızca kıyıya bırakılan çöplerle sınırlı kalmadığını vurguluyor. Yörük, "Aslında hiç denize kıyısı olmayan bir yerde gördüğünüz kirlilik unsuru, bir atık öbeği bile rüzgârlarla, yağmur sularıyla ve sel sularıyla sonunda maalesef denize geliyor" diyerek, akarsular ve sel yollarının deniz kirliliğinde önemli rol oynadığını belirtiyor. Ekiplerin bu kapsamda haftanın 7 günü aralıksız çalıştığı ifade ediliyor.

farklı araçlarla denizde ve karada temizlik:

Uygulanan yöntemler arasında kara temizlik ekiplerinin günlük rutin çalışmaları, sahilden kepçelerle yapılan müdahaleler ve denizden yürütülen süpürme faaliyetleri bulunuyor. Gemilerin yanaşamadığı dar veya sığ alanlarda ise amfibi araçlar devreye giriyor; böylece Körfez kıyılarında birikmiş atıklar en etkin şekilde toplanabiliyor.

Çalışmaların sonuçları da kirliliğin boyutunu gözler önüne seriyor. Yörük, Körfez’den yılda ortalama bin 500 ton atık çıkarıldığını belirtiyor ve bu rakamın büyük bölümünün evsel atıklardan oluştuğuna dikkat çekiyor. Bu atıklar sadece görsel kirlilik yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda deniz ekosistemine ve su kalitesine olumsuz etkilerde bulunuyor.

Yetkililer, düzenli temizlik faaliyetlerinin zaruri olduğunu vurgularken, en etkili çözümün kirliliği kaynağında önlemek olduğuna işaret ediyor. Yörük, vatandaşlara yaptığı çağrıda şunları söylüyor: "Denizi kirleten her türlü unsur su kaynaklarımızı ve deniz ekosistemini de ciddi anlamda etkiliyor. Tatlı su kaynaklarımızı, içme suyumuzu ve denizlerimizi korumak hepimizin sorumluluğu."

Belediye ekiplerinin teknik donanımı ve sürekli müdahale kapasitesi, Körfez’de biriken atıkların toplumsal bir sorun olarak ele alınmasına yardımcı oluyor; ancak yetkililer, kirliliğin önlenmesi için bireysel davranış değişikliklerinin şart olduğunu tekrar vurguluyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAĞIŞLARIN ARDINDAN DERELER VE YAĞMUR SULARIYLA BİRLİKTE İZMİR KÖRFEZİ'NE TAŞINAN ATIKLARI İKİ KOLDAN TEMİZLİYOR.