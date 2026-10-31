Körfezde yağmur sonrası temizlik seferleri: yılda 1.500 ton atık toplanıyor

yağışların ardından denize ulaşan atıklara yöneltilen çalışma:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışların ardından kent içindeki dere yatakları ve yağmur suyu hatlarıyla Körfez’e taşınan atıkları iki koldan topluyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Karataş sahilinde yürütülen çalışmalarda hem deniz hem kara araçlarından yararlanarak birikintileri temizliyor.

Çalışmalar, yağmurla sürüklenen evsel ve doğal atıkların deniz ekosistemine verdiği zararı azaltmayı hedefliyor; ekipler kıyı boyunca ve kıyıya yakın sularda biriken malzemeleri sistematik biçimde topluyor.

farklı araçlarla eş zamanlı müdahale:

Operasyonlarda süpürge gemileri, amfibi araçlar ve kara temizlik ekipleri eş zamanlı görev yapıyor. Karadan kepçelerle müdahale edilen noktalarla denizden çalışan gemiler koordine edilerek, gemilerin yanaşamadığı veya kepçelerin ulaşamadığı bölgelerde amfibi araçlarla atıklar alınıyor.

Böylece kıyı, deniz yüzeyi ve erişimi zor alanlarda biriken atıkların tamamına yakın bir kısmına müdahale edilebiliyor ve günlük temizlik rutiniyle bölgede sürekli bir temizlik akışı sağlanıyor.

kirliliğin boyutu ve vatandaşlara çağrı:

Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Saygın Yörük, kirliliğin yalnızca kıyılara bırakılan çöplerden kaynaklanmadığına dikkat çekti. Yörük, "Aslında hiç denize kıyısı olmayan bir yerde gördüğünüz kirlilik unsuru, bir atık öbeği bile rüzgârlarla, yağmur sularıyla ve sel sularıyla sonunda maalesef denize geliyor. Aynı şekilde derelerde ve sulak alanlarda gözlemlediğimiz atıkların da son durağı deniz oluyor. Bu durum denizde gerçekten çok yoğun bir kirliliğe neden oluyor. Arkadaşlarımız ekipmanlarıyla birlikte haftanın 7 günü aralıksız çalışıyor" dedi.

Yörük, Körfez’den çıkarılan atık miktarına da vurgu yaparak, "yılda ortalama bin 500 ton atık çıkıyor. Bu çok ciddi bir rakam ve maalesef bunların büyük bölümünü evsel atıklar oluşturuyor. Denizlerimize ulaşan bu atıklar yalnızca görüntü kirliliği oluşturmuyor, deniz ekosistemini de olumsuz etkiliyor. Biz ekiplerimizle sürekli temizlik yapıyoruz ancak bu kirliliğin önlenmesi için herkesin sorumluluk alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Şube Müdürlüğü, temizlik çalışmalarının etkin olabilmesi için vatandaşlara da çağrı yapıyor. Yörük sözlerini, "Denizi kirleten her türlü unsur su kaynaklarımızı ve deniz ekosistemini de ciddi anlamda etkiliyor. Tatlı su kaynaklarımızı, içme suyumuzu ve denizlerimizi korumak hepimizin sorumluluğu. Bu yüzden yalnızca kıyılarımızda değil, yaşadığımız her yerde çevremizi temiz tutmalıyız." şeklinde tamamladı.

Körfez’de yağmur sonrası yüzey temizliği