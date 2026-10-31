Tohum topundan sınıfa: 'Benim İlk Bitkim' ile öğrenciler çevre bilinci kazanıyor

Şanlıurfa'da okul ortamında başlayan farkındalık

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini küçük yaşlarda pekiştirmek ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü 'Benim İlk Bitkim' projesi kapsamında eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Eyyübiye ilçesindeki Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda gerçekleştirilen program, öğrencilere çevre duyarlılığını günlük yaşama taşıma çağrısı yaptı.

Eğitimin içeriği ve uygulamalar:

Programı yürüten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı uzmanları öğrencilere çevre ve ekosistem kavramlarından başlayarak; hava, su, toprak ve gürültü kirliliği, atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamaları ile su ve enerji tasarrufu yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Ayrıca iklim değişikliğinin etkileri, israfın önlenmesi ve bireysel sorumluluklar üzerinde durularak öğrencilerin günlük alışkanlıklarını değiştirebilecek somut öneriler paylaşıldı.

Tohum topu uygulaması:

Eğitim kapsamında öğrencilere tohum topunun ne olduğu, nasıl hazırlandığı ve nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi. Bu uygulamayla doğal yaşam alanlarının desteklenmesi ve kent içinde yeşil dokunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Katılımcılar, tohum toplarının doğaya olan katkısını deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu.

Hedef ve yaygınlaştırma:

Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı içinde toplam 8 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaşam bilincine sahip nesiller yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Öğrencilerden gelen geri dönüşler:

Eğitime katılan öğrenciler çevre bilinci ve israfın önlenmesi hakkında edindikleri bilgilerin önemli olduğunu belirterek, öğrendiklerini aileleri ve çevreleriyle paylaşacaklarını ifade ettiler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bu anlamlı eğitim için teşekkür eden öğrenciler, çevreye karşı daha duyarlı davranacaklarını dile getirdi.

Benim İlk Bitkim gibi okul tabanlı projeler, bilgi aktarımının ötesinde pratik uygulamalarla çocukların davranış değişikliğine gitmesine zemin hazırlıyor; belediyenin planlı hedefleri ise bu yaklaşımın yaygınlaştırılmasına odaklanıyor.

ŞANLIURFA’DA ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ