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Adana'nın merkezinde park ihlalleri günlük yaşamı aksatıyor

Seyhan'da 5 Ocak Meydanı ve Çakmak Caddesi'nde çift sıra parklar trafikte yığılma ve korna seslerine yol açtı; vatandaşlar belediyeyi denetimsizlikle suçladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Adana'nın merkezinde park ihlalleri günlük yaşamı aksatıyor

Adana'nın merkezinde park ihlalleri günlük yaşamı aksatıyor

Hatalı parkın etkileri:

Kent merkezinde, özellikle yoğunluğun arttığı noktalarda yapılan hatalı ve çift sıra park uygulamaları trafik akışını olumsuz etkiliyor. Seyhan ilçesine bağlı 5 Ocak Meydanı ve Çakmak Caddesi gibi ana arterlerde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor, bazı noktalarda uzun kuyruklar oluşuyor.

Yaşanan sıkışıklık sürücü ve yayaların ulaşımını zorlaştırırken, trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde korna sesleri yükseliyor. Vatandaşlar bu durumun günlük hayatı olumsuz etkilediğini ve acil müdahale gerektiren durumlarda zaman kaybına yol açabileceğini belirtiyor.

Vatandaşların tepkisi ve talepleri:

İHA muhabirine konuşan vatandaşlar, belediyenin denetim eksikliğine vurgu yapıyor. Recep Tutuş şunları söyledi: "Burası Hindistan’a döndü. Adana Büyükşehir Belediyesi burayı denetlemiyor. Trafik ve temizlik konusunda berbat, rezalet bir durumdayız. Kimse buraya aracıyla girmek istemiyor. Burası Adana’nın kalbi, öncelikle çift sıra parkın tamamen engellenmesi lazım. Sonrasında motosiklet ve araçların buradan tamamen kaldırılması lazım. Önce araçtan başlayıp sonrasında kaldırım işgaline el atmalılar. Başımıza bir şey gelse itfaiye veya ambulans gelene kadar vakit kaybeder. Belediye hiçbir şekilde çalışmıyor. İlk dönemlerde de çalışmıyordu, şimdi de çalışmıyor. Bu konudan dolayı çok rahatsızım"

Mehmet Yıldırım ise bölgenin araç trafiğine kapatılması ve sadece yayalara açık olması gerektiğini belirterek, "Yayaların rahatlıkla yürümesi için bu araçların burada olmaması gerekiyor. Buranın araç trafiğine kapatılması ve sadece yayalara açık olması gerekiyor. Rahatça yürüyebilelim ve alışverişimizi yapabilelim. Araçların buraya alınmaması gerekiyor. Burada esnaf problemi de var. Kaldırım işgali var. Satıcılar ve araçlar buraya girmemize engel oluyor. Önceden Adana’mız daha güzeldi ancak şu an sahipsiz bırakıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi buraya gerekli ilgi göstermiyor. Buraya daha fazla ilgi gösterilmeli ancak belediye işini yapmıyor"

Her iki vatandaş da denetimlerin sıklaştırılması, çift sıra park uygulamalarına son verilmesi ve kaldırım işgaline karşı etkin önlemler alınması talebinde bulunuyor. Şikayetler, kent merkezindeki erişilebilirlik ve düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini işaret ediyor.

Hatalı parklar trafik akışını etkiledi, vatandaşlar tepki gösterdi

Hatalı parklar trafik akışını etkiledi, vatandaşlar tepki gösterdi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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