adaso başkanı kıvanç: üretim kapasitesinin korunması ve rekabet gücü önceliğimiz olmalı

ADASO'dan orta vadeli program yorumu

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme açısından önemli bir yol haritası sunduğunu belirtti. Kıvanç, programın iş dünyası için öngörülebilirliği güçlendirme potansiyelini önemsediklerini ifade etti.

OVP'nin öncelikleri ve beklenen etkileri:

Kıvanç, OVP çerçevesinde enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve mali disiplinin korunmasının sürdürülebilir büyümenin temel şartları arasında yer aldığını vurguladı. Bu hedeflerin kararlılıkla uygulanmasının, iş dünyasının yatırım ve üretim kararlarında öngörülebilirliği artıracağını söyledi.

Başkan Kıvanç, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık dönemde izleyeceği politikaların iş dünyası açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, bu politikalardaki tutarlılığın hem iç hem dış talebi etkileyeceğini belirtti.

üretim, rekabet ve finansman öncelikleri:

Kıvanç, sanayinin gündeminde öncelikli olarak üretim kapasitesinin korunması ve rekabet gücünün artırılması olduğunu söyledi. Özellikle enerji, hammadde ve lojistik gibi üretim maliyetlerini yükselten unsurların azaltılmasının, sanayicinin iç ve dış pazarlarda rekabetçiliğini doğrudan etkileyeceğini ifade etti.

Koruma politikalarının ötesinde, Kıvanç ihracatçılar için destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimin teşvik edilmesinin gerekliliğini vurguladı. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmanın yolunun daha fazla üretmek kadar daha yüksek katma değer üretmekten geçtiğini kaydetti.

Ayrıca, reel sektörün önemli gündemlerinden biri olarak finansmana erişimin kolaylaştırılmasının altını çizen Kıvanç, sanayicilerin yatırım, kapasite artırımı ve işletme sermayesi ihtiyaçları için uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman imkanlarının güçlendirilmesini beklediklerini belirtti.

Kıvanç sözlerini, OVP'nin öngördüğü politikaların kararlılıkla uygulanmasının iş dünyasının güvenini artıracağını ve üretim, yatırım, istihdam ile ihracat kapasitesinin korunmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak tamamladı.

ADANA SANAYİ ODASI (ADASO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEKİ KIVANÇ, 2027-2029 DÖNEMİNİ KAPSAYAN ORTA VADELİ PROGRAM’A (OVP) İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.