Dolar 48,4338 +0,01%
Euro 56,3279 +0,14%
Bist 14.119,97 +0,77%
Altın Gram 6.970,87 -1,39%
EUR/USD 1,1627 +0,05%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

adaso başkanı kıvanç: üretim kapasitesinin korunması ve rekabet gücü önceliğimiz olmalı

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, 2027-2029 OVP'yi değerlendirdi; enflasyonla mücadele, mali disiplin ve sanayide üretim kapasitesi ile rekabet gücünün korunmasını vurguladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

adaso başkanı kıvanç: üretim kapasitesinin korunması ve rekabet gücü önceliğimiz olmalı

ADASO'dan orta vadeli program yorumu

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme açısından önemli bir yol haritası sunduğunu belirtti. Kıvanç, programın iş dünyası için öngörülebilirliği güçlendirme potansiyelini önemsediklerini ifade etti.

OVP'nin öncelikleri ve beklenen etkileri:

Kıvanç, OVP çerçevesinde enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve mali disiplinin korunmasının sürdürülebilir büyümenin temel şartları arasında yer aldığını vurguladı. Bu hedeflerin kararlılıkla uygulanmasının, iş dünyasının yatırım ve üretim kararlarında öngörülebilirliği artıracağını söyledi.

Başkan Kıvanç, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık dönemde izleyeceği politikaların iş dünyası açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, bu politikalardaki tutarlılığın hem iç hem dış talebi etkileyeceğini belirtti.

üretim, rekabet ve finansman öncelikleri:

Kıvanç, sanayinin gündeminde öncelikli olarak üretim kapasitesinin korunması ve rekabet gücünün artırılması olduğunu söyledi. Özellikle enerji, hammadde ve lojistik gibi üretim maliyetlerini yükselten unsurların azaltılmasının, sanayicinin iç ve dış pazarlarda rekabetçiliğini doğrudan etkileyeceğini ifade etti.

Koruma politikalarının ötesinde, Kıvanç ihracatçılar için destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimin teşvik edilmesinin gerekliliğini vurguladı. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmanın yolunun daha fazla üretmek kadar daha yüksek katma değer üretmekten geçtiğini kaydetti.

Ayrıca, reel sektörün önemli gündemlerinden biri olarak finansmana erişimin kolaylaştırılmasının altını çizen Kıvanç, sanayicilerin yatırım, kapasite artırımı ve işletme sermayesi ihtiyaçları için uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman imkanlarının güçlendirilmesini beklediklerini belirtti.

Kıvanç sözlerini, OVP'nin öngördüğü politikaların kararlılıkla uygulanmasının iş dünyasının güvenini artıracağını ve üretim, yatırım, istihdam ile ihracat kapasitesinin korunmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak tamamladı.

ADANA SANAYİ ODASI (ADASO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEKİ KIVANÇ, 2027-2029 DÖNEMİNİ KAPSAYAN ORTA...

ADANA SANAYİ ODASI (ADASO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEKİ KIVANÇ, 2027-2029 DÖNEMİNİ KAPSAYAN ORTA VADELİ PROGRAM’A (OVP) İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hendek'ten laboratuvara orkide fideleri dünyaya açılıyor
images

Hatay'da yıkıntıdan ticarete dönüş: Seç Market ile bakkalcılık yeniden başladı
images

İzmir fuarı gıda alanı dumansız düzen ve hijyenle ilgi çekiyor
images

İzmir odaları ve borsalarından ortak akıl ve demokratik seçim çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Orman kalbindeki kaynak suyu diyabet ve tansiyon hastalarına umut oluyor

Afyonkarahisar'da TÜFİS ile market raflarında fiyat taraması

Eski ilişki tartışması sonrası Nevşehir'de 5 kişi tutuklandı

kırtasiyelerde sıkı denetim: fiyat ve ürün güvenliği odağı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti