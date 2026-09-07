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Hatay'da yıkıntıdan ticarete dönüş: Seç Market ile bakkalcılık yeniden başladı

Depremde evini ve bakkalını kaybeden Mehmet Hayri Açıkgöz, Seç Market ile işini yeniden kurdu; Antakya'da 51. mağaza açıldı, bölgeye istihdam sağlanıyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:23

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Berk Doğan

Hatay'da yıkıntıdan ticarete dönüş: Seç Market ile bakkalcılık yeniden başladı

Seç Market çatısında yeniden iş hayatına dönüş

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi'nde hem evini hem de uzun yıllardır işlettiği bakkalını kaybeden Mehmet Hayri Açıkgöz, bölgesine dönerek ticarete yeniden başladı. Açıkgöz, Yıldız Holding Perakende Grubu bünyesindeki Seç Market sistemiyle işini kurumsal bir yapıya taşıyarak hem sürdürülebilir bir işletme oluşturdu hem de yerel istihdama katkı sağlıyor.

mağaza ağı ve bölgesel destek:

Seç Market Genel Müdürü Furkan Akiner açılışta, Hatay'da açılan mağazayla bölgedeki destek ağlarını genişlettiklerini belirtti. Antakya Madenboyu'nda açılan mağazanın bölgedeki 51. mağaza olduğunu, Türkiye genelinde ise yaklaşık 2 bin 500 şubeye ulaşıldığını aktardı. Akiner, Seç Market iş modelinin yerel perakendeciliği güçlendirmeye odaklandığını; anahtar teslim mağaza çözümlerinden dijital uygulamalara, tedarikten reklam desteğine kadar kapsamlı destek sağladıklarını vurguladı.

Hatay'da hâlihazırda inşaatı devam eden iki mağazanın daha olduğunu söyleyen Akiner, bu mağazaların da yakında açılacağını ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlamanın amaçlandığını ifade etti.

esnafın deneyimi ve gelecek hedefleri:

Seç Market bayi sahibi Mehmet Hayri Açıkgöz, deprem sonrası yaşadığı zorluklara rağmen memleketine dönüp yatırım yapmayı tercih ettiğini anlattı. Açıkgöz, Seç Market'in planlama, proje ve teknik altyapı aşamalarında ekibin sürekli yanında olduğunu; güçlü tedarik zinciri ve kurumsal standartlar sayesinde mağazasının modern bir görünüme kavuştuğunu belirtti.

Müşterilerden gelen olumlu geri dönüşlerin hem müşteri sayısına hem de ciroya yansıdığını söyleyen Açıkgöz, deprem sonrası bölgeye böyle bir hizmet sunmanın ve işletmeyi büyüterek daha fazla kişiye istihdam sağlamanın kendileri için öncelikli hedefler olduğunu vurguladı. Önümüzdeki bir yıl içinde ikinci bir Seç Market açarak hizmet alanlarını genişletmeyi planladığını da ekledi.

Seç Market'in sunduğu kurumsal destek, bölgedeki yerel esnafın yeniden ticarete dönmesine olanak tanırken, istihdam ve ekonomik canlanma açısından da somut katkılar sağlıyor.

HATAY’DA DEPREMDE EVİNİ VE BAKKALINI KAYBEDEN MEHMET HAYRİ AÇIKGÖZ, SEÇ MARKET ÇATISI ALTINDA...

HATAY’DA DEPREMDE EVİNİ VE BAKKALINI KAYBEDEN MEHMET HAYRİ AÇIKGÖZ, SEÇ MARKET ÇATISI ALTINDA İŞİNİ YENİDEN KURARAK MEMLEKETİNDE TİCARİ FAALİYETLERİNE DEVAM ETMENİN VE BÖLGE İSTİHDAMINA KATKI SAĞLAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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