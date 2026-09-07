İzmir odaları ve borsalarından ortak akıl ve demokratik seçim çağrısı

İzmir oda ve borsaları seçim öncesi son kez bir araya geldi

İzmir Odalar ve Borsalar Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı, Ege Bölgesi Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası yönetimleri ile ildeki oda ve borsaların yönetim kurulları katıldı. Gündemde seçim sürecine ilişkin değerlendirmeler ve ekonomik öncelikler vardı.

seçim vurgusu:

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ender Yorgancılar, 2026'da yapılacak Oda ve Borsa seçimlerinin eşit ve demokratik koşullarda yürütülmesinin önemini öne çıkardı. Yorgancılar, siyaset dışı bir zeminin korunması gerektiğini belirtirken, "Kim kazanırsa kazansın, seçimden sonra dört yıl boyunca üyelerine hizmet etmek için çalışmalıdır" sözleriyle birlik mesajı verdi. Toplantıda ayrıca bazı başkanların yeni dönemde aday olmayacaklarını ilan etmesi dikkat çekti: Işınsu Kestelli, Ömer Ertürk, İzzet Süsoy, A. Latif Aka ve Mehmet Nadir Delikanlı ile birlikte Yorgancılar'ın da adaylık planı olmadığı ifade edildi.

ekonomi, finansman ve enflasyon:

Yorgancılar toplantıda ekonominin ana gündeminin enflasyonla mücadele olduğunu vurguladı. Yüksek enflasyonun sanayici maliyetlerini artırdığı ve kent ekonomisinin rekabet gücünü zayıflattığına dikkat çekildi. Finansmana erişim ise toplantıda öne çıkan diğer bir sorun oldu; Yorgancılar, faizlerdeki düşüşün kredi maliyetlerine yeterince yansımadığını ve üretimin sürdürülebilmesi için uygun maliyetli finansmana ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Bu çerçevede odalar-borsalar, üyelerin yatırım yapma kabiliyetini artıracak düzenlemeler ve uygulamalara destek verilmesi gerektiğini belirtti. Toplantıda, kamu-özel sektör iş birliklerinin güçlendirilmesi ve bölgesel finansman araçlarının etkinleştirilmesi yönünde görüş birliği oluştu.

İzmir’in rekabet gücü ve afet gündemi:

Yorgancılar, İzmir’in sahip olduğu ekonomik potansiyelin daha güçlü değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, finansmana erişim, yatırım ortamı, teşvikler, ulaşım ve trafik gibi yapısal sorunların kentin rekabet gücünü doğrudan etkilediğini söyledi. Ayrıca deprem ve afet risklerine dikkat çekilerek, Türkiye’nin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi gerektiği vurgulandı ve "Türkiye’nin acilen bir Afet Bakanlığı’na ihtiyacı var" çağrısı yineledi.

Bu değerlendirme, afet yönetimiyle ilgili merkezi koordinasyon ve kentin altyapı dayanıklılığının iyileştirilmesi ihtiyacını tekrar gündeme taşıdı. Oda ve borsalar, yerel projelerin afet riskini azaltacak şekilde planlanmasının önemine dikkat çekti.

ortak akıl ve kent projeleri:

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise konuşmasında, sekiz yıllık başkanlığı döneminde oluşan "ortak akıl" kültürüne vurgu yaptı ve oda-borsa iş birliğinin kent için kalıcı değerler üretmeye devam edeceğini belirtti. Özgener, ortak projelerle İzmir’in potansiyelinin ileri taşınacağını ve üyelerin ihtiyaçlarına birlikte çözüm üretileceğini söyledi.

İzmir’deki ortak projeler toplantıda örneklerle anıldı: İZQ İnovasyon Merkezi, ikinci mamografi TIR’ı, deprem konutları, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ve İzmir Tarım Teknoloji Merkezi gibi girişimler, kentteki dayanışmanın somut çıktıları olarak gösterildi.

veda ve teşekkür:

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli toplantıda 17 yıllık başkanlık dönemine dair duygularını paylaştı. Kestelli, Ender Yorgancılar ve Mahmut Özgener başta olmak üzere oda-borsa iş birliğine katkı veren tüm isimlere teşekkür ederek, "İyi ki yapmışız" ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı. Kestelli, görev süresi boyunca el birliğiyle hayata geçirilen projelerden duyduğu memnuniyeti ve dostlukların önemini vurguladı.

Toplantı, seçim sürecine sağlıklı, eşit ve demokratik bir ortamda girilmesi temennileriyle sona erdi. Oda ve borsa yönetimleri, yeni dönemde de ortak akıl ve dayanışma ile kentin ekonomik sorunlarına çözüm aramayı sürdüreceklerini duyurdu.

(SOLDAN SAĞA) İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER, EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ENDER YORGANCILAR, İZMİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI IŞINSU KESTELLİ