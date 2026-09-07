Hendek'ten laboratuvara orkide fideleri dünyaya açılıyor

Hendek'te yetişen orkide fideleri uluslararası pazara taşınıyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekleriyle kurulan Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezi, daha önce yurt dışından ithal edilen orkide fidelerini doku kültürü yöntemiyle yerli olarak üretip küresel pazara sunuyor. Tesisteki laboratuvarlarda üretilen fideler, Hollanda üzerinden dağıtılarak dünyanın çeşitli ülkelerine ulaşıyor.

doku kültürü üretim süreci:

Tesisin kapalı üretim alanı 3 bin metrekareyi buluyor. Burada yaklaşık 67 farklı çeşit orkide doku kültürüyle çoğaltılıyor. Üretim süreci, sağlıklı bir ana materyalin in vitro izolasyonu ile başlıyor; steril ortamda stok materyale dönüştürülen bitki parçacıkları, özel besin ve mikroelement içeren küçük kaplarda çoğaltılıyor. Tesisin Üretim Müdürü Şüheda Türk, bu yöntemin aynı anda çok sayıda sağlıklı fide üretme olanağı sağladığını, orkide fidelerinin hem hassas hem de uygun koşullarda uzun süre dayanıklı olabildiğini belirtiyor.

iş gücü ve kadın istihdamı:

Tesisin laboratuvar işlemlerini yürüten ekipte 100’e yakın personel görev yapıyor ve çalışanların yüzde 97’si kadın. Şüheda Türk, kuruluşun kadın istihdamına verdiği önemi vurgulayarak, üretimin büyük bölümünün kadın çalışanlar tarafından gerçekleştirildiğini aktarıyor. Tesis, erkek personel ihtiyacının sınırlı olduğunu; erkek çalışan sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek düzeyde olduğunu ifade ediyor.