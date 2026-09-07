İzmir fuarı gıda alanı dumansız düzen ve hijyenle ilgi çekiyor

Gıda alanında dumansız, ferah bir deneyim:

95. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), ziyaretçilerine kültür, sanat ve alışverişin yanı sıra geniş bir gastronomi yelpazesi sunuyor. Kültürpark’ın göl çevresinde kurulan Gıda Alanı, ulusal ve yerel markaları, farklı mutfaklardan işletmeleri bir araya getiriyor. Fuarda bu yıl öne çıkan düzenleme; daha ferah, konforlu ve dumansız bir yeme içme ortamı sağlamak üzerine kuruldu.

Ziyaretçiler, yoğun kokunun ve dumanın azaltıldığı alan sayesinde daha düzenli bir deneyim yaşadıklarını belirtiyor. Elektrikli ekipmanların tercih edildiği uygulama, açık hava oturma düzenleriyle birleşerek gün boyu keyifli bir mola imkanı sunuyor.

Çeşitlilik ve düzen:

Gıda Alanı’nda Michelin Rehberi’nde yer alan bir İzmir işletmesi dahil olmak üzere farklı mutfaklardan seçenekler bulunuyor. Ulusal markalarla birlikte yerel işletmelerin yer aldığı alanda, mangal ve benzeri dumanlı pişirme yöntemlerine izin verilmemesi ziyaretçi konforunu artırıyor. Organizasyon, yemek sunumu ve oturma düzenini bu yıl daha planlı ve erişilebilir şekilde kurguladı.

Denetim ve hijyen önlemleri:

Alanlarda hijyen ve gıda güvenliği öncelikli tutuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, denetimler İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile TMMOB Gıda Mühendisleri Odası iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Denetimlerde ürünlerin muhafazası, personel hijyeni, hazırlık ve satış alanlarının temizliği ile atık yönetimi gibi kriterlerin uygulanmasına özen gösteriliyor.

Ziyaretçiler alınan düzenlemelerden memnun: Zeynep Kaya, "Geçen sene elimizdeki yemeklerle oturmak için sıra bekliyorduk. Bu sefer hiç beklemedik. Dumanın olmaması daha güzel oluyor. Bu sene çok daha iyi" diye konuştu. Sevgi Sonsuz ise "Yemek alanında duman yok, daha tertipli ve güzel. Çok memnun kaldık, güzel bir akşam geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Armağan Ören ve Levent Açıkgöz fuarın gıda alanını düzenli bulduklarını, Azize Yerimbetowa seçeneklerin artmasından memnun olduğunu; Gümüş Resulva ise ailece keyifli vakit geçirdiklerini belirtti. Genel kanı, fuarın göl çevresindeki Gıda Alanı’nın bu yıl daha rahat ve hijyenik bir deneyim sunduğu yönünde.

95. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI (İEF), BU YIL ZİYARETÇİLERİNE KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE VE ALIŞVERİŞİN YANINDA ZENGİN BİR GASTRONOMİ DENEYİMİ DE SUNUYOR.