Manisa'da deprem ve yangın tatbikatı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile BESOT A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği birimlerinin koordinasyonunda MASYA Sosyal Tesisleri, Emekli Kafe ve Kadınlar Kahvesi’nde planlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Etkinlik, hem personelin hem de vatandaşların acil durumlarda uygulayacağı prosedürleri pekiştirmeyi hedefledi.

Tatbikatın işleyişi:

Tatbikat sirenlerin çalmasıyla başladı; tesis çalışanları ve vatandaşlar yönlendirmeler doğrultusunda binayı düzenli, hızlı ve güvenli şekilde tahliye ederek belirlenen acil toplanma alanlarına geçti. Senaryo gereği yaralanan kişilere sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Senaryoda aynı zamanda tesiste çıkan yangına yönelik müdahale de yer aldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürme çalışmasını yürüttü ve yangının kontrol altına alınmasını sağladı. Tatbikat boyunca iletişim ve koordinasyon unsurlarının test edilmesi ön plana çıktı.

Çalışanlara uygulamalı yangın eğitimi:

Tatbikatın ardından tesis çalışanlarına yönelik kapsamlı bir yangın güvenliği ve söndürme eğitimi verildi. Eğitimde özellikle deprem sonrası oluşabilecek yangın risklerine karşı alınması gereken önlemler vurgulandı ve yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Çalışanlar, kontrollü olarak oluşturulan küçük bir yangına söndürme tüpleriyle müdahale ederek öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buldu. Bu uygulamalı eğitimler sayesinde hem bireysel hem de kurum içi acil durum hazırlığı güçlendirildi.

Yetkililer, düzenli tatbikat ve eğitimlerin olası afetlerde can ve mal kaybını azaltmada kritik rol oynadığını belirterek benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM ŞUBESİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE BESOT A.Ş. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMLERİNİN KOORDİNASYONUNDA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI MASYA SOSYAL TESİSLERİ, EMEKLİ KAFE VE KADINLAR KAHVESİ’NDE DEPREM VE YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.