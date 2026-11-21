Orhan Camii çevresinde yaşananlar

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Orhan Camii önünde sabah namazı sonrası bir park yeri anlaşmazlığı kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, namaza gelen kişi aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktaya aracıyla mal indirmek için gelen diğer şahıs, araç sahibinin gelmesini beklemek zorunda kaldı ve tartışma başladı.

Şahıslar arasında fiziksel temas ve tehdit:

Buluşma anında öfkesi doruğa çıkan şahıs, araç sahibinin gelmesiyle ona parmak sallayıp boğazına sarıldı. Aracını park eden ve özür dileyen kişinin 'Hakkını helal et, namazdaydım' demesine rağmen saldırgan tepki göstermeye devam etti. Saldırganın ifadeleri arasında 'Helal melal yok. Haftaya bu camiye gelme. Bir saat mal indirmek için bekliyorum, işe gideceğim. Seni de vururum, arabanı da kırarım. Bıktım sizden. 45 senedir ne cuması bitiyor ne kandili ne Ramazan'ı. Başka cami mi yok? Haftaya buraya gelme. Plakanı aldım' sözleri yer aldı. O anlarda şahsın boğaza sarılma eylemi ve tehdidi, çevredeki gerilimi yükseltti.

Çevredekiler ve kayıt altına alınan görüntüler:

Öfkeli şahıs daha sonra dubaları alıp yere fırlattı ve çevredeki kişilerden 'Hocayı çağırın' diye bağırdı; cami hocasına yönelik küfürlü ifadeler de duyuldu. Yaşanan anlar cep kamerasına yansıdı; kayıtlarda saldırganın hem fiziksel müdahalesi hem de tekrarlanan tehditleri açıkça görülüyor. Olayın detayları ve görüntüler, cami çevresinde gerginliğe neden oldu.

KOCAELİ'DE CAMİYE SABAH NAMAZINA GELEN BİR KİŞİ, PARK YERİ NEDENİYLE BAŞKA BİR ŞAHSIN TEHDİT VE HAKARETLERİNE MARUZ KALDI.O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.