Ev sahibi avantajını kullanan Erciyes 38 FK, kırşehirspor'u 3-1 yendi

maçın özeti:

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta mücadelesinde Erciyes 38 FK, Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da konuk ettiği Kırşehirspor FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın gollerini Erciyes 38 FK adına Mehmet Tosun (12', 54') ve Berkay Ekici (86') kaydetti. Kırşehirspor'un tek sayısını ise Tayfun Çulha (25') attı.

maçın dönüm noktaları:

Erciyes 38 FK erken dakikada Mehmet Tosun'un 12. dakikadaki golüyle öne geçti; ancak Kırşehirspor Tayfun Çulha ile 25. dakikada skoru dengeledi. İkinci yarıda Erciyes tekrar üstünlüğü ele geçirirken Tosun 54. dakikada fileleri bir kez daha sarstı. Karşılaşmanın son bölümlerinde Berkay Ekici 86. dakikada farkı ikiye çıkaran golü buldu. Maçın sonunda ev sahibi kaleci Mertcan Dağlı 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

Erciyes 38 FK kadrosu: Mertcan Dağlı, Mehmet Eksik, Halil Duman, Güney Gençel, Mehmet Tosun (Seyit Ali Kahya Dk. 67), Artun Akçakın (Çağrı Yağız Yasak Dk. 72), İlkay İşler (Ali Klıç Dk. 82), Berkay Ekici, Ensar Bilir, Mikail Koçak (Caner Kaban Dk. 82), Utkan Gökçen.

Kırşehirspor FK kadrosu: Efehan Kaptan, Tayfun Çulha, Muhammed Mustafa Pınarcı (Musa Bulut Dk. 84), Yusuf Ali Çakı (Muhammed Emin Ergin Dk.70), Metin Esmer, Caner Uzun, Efe Can Saçıkara (Çağdaş Şendur Dk. 55), Muhammet Özkal, Arda Furkan Abbak (Yiğit Yıldız Dk. 70), Alihan Bel (Alperen Akar Dk.84), Ozan Can Dursun.

kartlar ve hakemler:

Müsabakada hakem triosunu Sezer Yalçın, Gökhan Salduz ve Gökhan Baş oluşturdu. Sarı kart görenler arasında Erciyes 38 FK'den Güney Gençel ve Berkay Ekici, Kırşehirspor FK'dan Muhammet Özkal yer aldı. Karşılaşmanın son anlarında Erciyes kalecisi Mertcan Dağlı kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Erciyes 38 FK alınan galibiyetle haftayı üç puanla kapatırken, maçın gidişatında atılan erken ve ikinci yarıdaki golün belirleyici olduğu görüldü. Kırşehirspor FK ise mücadelede gol bulsa da skoru çevirmek için gereken üretkenliği sağlayamadı.

TFF 3. LİG 3. GRUP’TA OYNANAN 12. HAFTA KARŞILAŞMASINDA ERCİYES 38 FK, KENDİ EVİNDE KONUK ETTİĞİ KIRŞEHİRSPOR FK’YI 3-1 MAĞLUP ETTİ