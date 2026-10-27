Balıkesir'i uluslararası turizm haritasında görünür kılma hedefi

Balıkesir standı ATF26'da yoğun ilgi gördü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF26) kapsamında kentin turizm potansiyelini tanıtmak üzere Antalya'daydı. Fuara, 100'ü aşkın ülkeden turizm profesyoneli ve 40 bini aşkın sektör temsilcisi katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 26-27-28 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen fuarda, 20 ilçenin doğal ve kültürel değerlerini kapsayan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Fuarda ziyaretçilerden yoğun ilgi gören Balıkesir standı; Kuvayımilliye ruhu, zengin gastronomi kültürü ve yerel ürün çeşitliliğini ön plana çıkardı. Başkan Akın ve eşi Arbil Akın ile Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden açılış kurdelesini kesti ve kentin iki denize kıyısı olan nadir coğrafyalardan biri olduğuna dikkat çekildi.

Çeşitlilik ve sürdürülebilirlik stratejisi:

Akın, Balıkesir'in 300 kilometrenin üzerinde sahil şeridi, Kaz Dağları, Kapıdağ Yarımadası ve Alaçam Dağları gibi doğal varlıkları sayesinde çok yönlü turizm imkânı sunduğunu vurguladı. Kent yönetiminin önceliği, doğal ve kültürel değerleri koruyarak bunları nitelikli ve sürdürülebilir turizm deneyimine dönüştürmek. Sağlık ve termal turizmden doğa, kırsal ve deniz turizmine; kültür, tarih, spor ve deneyim odaklı turizme kadar geniş bir alanda planlama yapıldığı belirtildi.

Akın, Balıkesir'in marka değerinin her geçen yıl arttığını ve fuarlar, festivaller ile gastronomi tanıtımlarının bu yükselişe katkı sağladığını söyledi. Fuar süresince yapılan görüşmelerde gelen yoğun ilginin, yürütülen tanıtım çalışmalarının somut karşılığı olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Tematik rotalarla deneyim turizmi:

Belediye, ziyaretçilerin sadece bir noktayı görmesi yerine o coğrafyanın üretimini, kültürünü, tarihini ve günlük yaşamını deneyimlemesini hedefliyor. Bu amaçla oluşturulan tematik rotalar arasında Balıkesir Peynir Rotası, Hıdırellez Rotası, Zeytin Rotası, Kuva-yı Milliye Rotası ve Ekmek Rotası yer alıyor. Bu rotalar, yerel üreticilerle buluşma, üretim süreçlerini yerinde görme ve ürünlerin hikâyelerini öğrenme fırsatı sunuyor.

İş birlikleri ve bölgesel yayılma hedefleri:

Akın, turizm hareketliliğini 20 ilçeye ve tüm kırsal mahallelere yaymayı amaçladıklarını belirtti. Balıkesir’in zeytin ve zeytinyağı, peynir, höşmerim ve kuzu eti gibi ürünlerinin başlı başına bir turizm rotası olduğunu söyleyerek; üretim, toprak ve mutfak temelli tanıtım stratejisinin altını çizdi.

Son olarak Akın, ATF26'nın Türkiye turizmine yeni iş birlikleri ve fikirler kazandırmasını dilediğini ifade ederek tüm sektör temsilcilerini Balıkesir’in doğasını, kültürünü, lezzetlerini ve yaşayan hikâyelerini keşfetmeye davet etti. Fuardan elde edilen geri dönüşlerin, kentin turizm haritasındaki görünürlüğünü artırmaya yönelik somut adımlara dönüştürülmesi planlanıyor.

AKIN: "BALIKESİR’İMİZİN ADINI ULUSLARARASI TURİZMDE HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIYORUZ"