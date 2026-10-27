Adilcevaz tarlalarında umut ve ter: mevsimlik işçilerin hasat nöbeti

adılcevaz'da patates hasadı gündelik bir mücadele

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde patates tarlaları, hasat döneminde yoğun bir emek akışına ev sahipliği yapıyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalara çıkan mevsimlik tarım işçileri, topraktan çıkan ürünleri toplama ve taşıma işleriyle gün boyu meşgul oluyor. Her bir patatesin hasada ulaşması, saatler süren fiziksel emeğin ve dikkatli çalışmanın sonucu.

Mevsimlik işçiler için bu dönem sadece iş yoğunluğu değil; aynı zamanda aile bütçesine katkı, çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ve düzenli gelir sağlama mücadelesi anlamı taşıyor. Farklı yerlerden gelen çalışanlar, sezonda iş bulabilmenin ve alın terlerinin karşılığını alabilmenin kaygısını da taşırken, tarlarda geçirilen uzun saatler yorucu bir rutini beraberinde getiriyor.

gün doğumundan hasada:

Gün, ilk ışıklarla başlıyor; işçiler ellerindeki aletlerle toprağa yöneliyor, patatesler tek tek topraktan çıkarılıyor, ayrıştırılıyor ve taşınıyor. Çalışma koşulları mevsime göre değişse de kimi zaman güneş altında, kimi zaman soğuk ve rüzgârlı havada sürüyor. Bu süreçte toplama, sınıflama ve taşıma en yoğun emek gerektiren aşamalar olarak öne çıkıyor.

Mevsimlik işçi Mahmut Habeş sürecin uzunluğunu şöyle özetliyor: 'İlk baharda başlıyoruz aralık ayına kadar tarlarda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Daha sonra depolarda çalışıyoruz'. Bu sözler, hasadın yıl içindeki sürekliliğini ve işin sezonluk planlamasını gözler önüne seriyor.

sosyal ihtiyaçlar ve tarımsal emeğin görünürlüğü:

Adilcevaz tarlalarındaki çalışmalar, sofralara ulaşan ürünlerin arkasındaki emek zincirini gözler önüne seriyor. Mevsimlik işçiler sıkça sosyal güvence, uygun barınma, güvenli ulaşım ve daha iyi çalışma koşulları talep ediyor. Bu ihtiyaçlar, hem işin verimliliğini hem de işçilerin yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

Yerel üretimde oynadıkları rolun farkında olan tarım işçileri, alın terleriyle ailelerinin rızkını sağlarken aynı zamanda tarımsal üretimin sürekliliğine de katkıda bulunuyor. Adilcevaz'ın patates tarlalarında her gün tekrarlanan bu emek, bölge üretiminin ve kırsal yaşamın temel dinamiklerinden biri olmaya devam ediyor.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE PATATES HASADIYLA BİRLİKTE TARLALARDA YOĞUN MESAİ YAŞANIYOR.