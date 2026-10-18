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Adilcevaz'da gökyüzünü renklendiren gökkuşağı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gökyüzünde beliren gökkuşağı, kısa süreliğine ilçeye renk kattı; vatandaşlar ve doğa seyircileri hayranlıkla izledi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 09:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Adilcevaz'da gökyüzünü renklendiren gökkuşağı

Adilcevaz semalarında renkli sürpriz

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gökyüzünde beliren gökkuşağı, ortaya çıkan canlı renklerle ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Olay, görenlerin dikkatini çekti ve kısa süreliğine gökyüzünü renklendirdi.

Vatandaşların ilgisini çeken manzara

Gökkuşağının ortaya çıkışı, ilçede yaşayanların beğenisini kazandı. İzleyenler, doğanın bu nadir gösterisini hayranlıkla takip etti ve oluşan manzara sokaklarda ve sahil kesimlerinde hoş anlar yaşanmasına neden oldu.

Adilcevaz'ın doğal güzelliklerine katkısı

Doğanın sunduğu bu eşsiz görünüm, Adilcevaz'ın doğal güzelliklerine ayrı bir renk kattı. Kısa süreliğine gökyüzünü süsleyen gökkuşağı, ilçede renkli anların yaşanmasına vesile oldu ve bölgenin doğal atmosferini zenginleştirdi.

Adilcevaz’da gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Adilcevaz’da gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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