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Kahramanmaraş'ta akşam yağmuru alt bölgeleri suya boğdu

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak, alt bölgelerde yolları göle çevirdi; Onikişubat ve Dulkadiroğlu'nda ulaşım olumsuz etkilendi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:48

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 23:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Kahramanmaraş'ta akşam yağmuru alt bölgeleri suya boğdu

Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, şehrin alçak kesimlerinde günlük yaşamı zorlaştırdı. Yağışın ardından bazı yollarda su birikintileri oluştu ve belirli güzergâhlar su altında kaldı.

etkiler ve ulaşım:

Kent merkezinde ve çevresinde biriken sular, trafik akışını olumsuz etkiledi; sürücülere zor anlar yaşandı ve bazı noktalarda geçiş güçleşti. Yol yüzeylerindeki su birikintileri, özellikle alçak kesimlerde ulaşımı sekteye uğrattı.

şehirdeki durum:

Yağış, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde etkisini sürdürüyor. İlçelerdeki alçak bölgelerdeki su birikintileri ve su altında kalan yollar, kent içi ulaşımda aksamalara neden oldu.

KAHRAMANMARAŞ’TA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, ÖZELLİKLE ŞEHRİN ALT BÖLGELERİNDE HAYATI OLUMSUZ...

KAHRAMANMARAŞ’TA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, ÖZELLİKLE ŞEHRİN ALT BÖLGELERİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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