Adilcevaz’da kar kekliklerin yaşamını zorluyor

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, yörede yaşayan yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Beyaza bürünen dağlık alanlarda, özellikle keklikler için yiyecek bulmak giderek zorlaşıyor; karla kaplı yüzeyler besin erişimini azaltırken barınma olanaklarını da sınırlıyor.

karın doğal yaşam üzerindeki etkileri:

Kar kalınlığının arttığı bölgelerde keklikler daha fazla enerji harcamak zorunda kalıyor. Yüzeyin örtülmesi bitki örtüsünün erişilmesini engellediği gibi, avcı ve göç davranışlarını da etkiliyor. Soğuk ve dondurucu şartlar, yavru ve zayıf bireylerin hayatta kalma şansını düşürürken, türün bölgedeki hareketliliğini ve beslenme düzenini bozuyor. Bu durum, yerel ekosistemde zincirleme etkilere yol açma riski taşıyor.

doğaseverlerin ve yerel halkın çağrısı:

Doğaseverler, kış koşullarının ağır geçtiği günlerde yaban hayvanlarının göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yapıyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan canlılara karşı duyarlılık gösterilmesi, yaşam alanlarının gereksiz müdahalelerden korunması ve olası zararların yetkililere bildirilmesi gerektiği belirtiliyor. Yerel görünümün sunduğu görsel güzelliğin aksine, keklikler için zorlu bir yaşam mücadelesinin devam ettiği ifade ediliyor.

Adilcevaz’daki beyaz örtü, bölgeye ayrı bir estetik kazandırırken, doğanın sessiz sakinleri için kış şartlarının yarattığı zorluklar dikkat çekiyor. Yetkililer ve duyarlı vatandaşların iş birliğiyle yaban hayatının korunmasına yönelik hassasiyetin sürdürülmesi önem taşıyor.

BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANAN DAĞLIK ALANLARDA YİYECEK BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN KEKLİKLER, ZORLU KIŞ ŞARTLARIYLA MÜCADELE EDİYOR.